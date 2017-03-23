Борис Гребенщиков написал письмо Мухаммаду Бекжану
Известный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков написал письмо узбекскому журналисту Мухаммаду Бекжану, освободившемуся из колонии месяц назад. Как пишет сообщившее об этом интернет-издание Eltuz.com, бывший политзаключенный обрадовался вниманию со стороны известного певца.
«Если честно, я вообще не ожидал получить письмо от любимого мною певца», – сказал корреспонденту Eltuz.com Мухаммад Бекжан.
Эту новость, распространенную 21 марта международной правозащитной организацией Amnesty International, Мухаммаду Бекжану сообщила его старшая дочь Айгуль, проживающая в США.
«Мухаммад! Какая радость, что тебя отпустили. Это подобно чуду. Желаю тебе скорее увидеть семью и жить-жить-жить! Бог тебе в помощь во всем!», – написал Борис Гребенщиков в своем письме Мухаммаду Бекжану.
21 марта директор представительства Amnesty International в России Сергей Никитин встретился с Борисом Гребенщиковым для того, чтобы сообщить ему новость об освобождении Мухаммада Бекжана из узбекской колонии.
«Борис на пару минут отвлекся от саундчека перед концертом, сел за стол и написал краткое но эмоциональное письмо поддержки, послание солидарности Мухаммаду Бекжанову (Бекжан). Письмо мы отправим в далекий Узбекистан вышедшему на свободу журналисту», – написал в своем блоге глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
По словам Никитина, Мухаммад Бекжан – поклонник творчества Бориса Гребенщикова, и поэтому правозащитная организация надеется, что бывшему политзаключенному из Узбекистана будет очень приятно получить письмо от российского музыканта и поэта.
«От того, кто вот уже более десяти лет принимает участие в делах Amnesty International – от Бориса Гребенщикова. От лидера «Аквариума», от легендарного музыканта. Которому не все равно. Которому есть дело до тех, кто неправедно брошен за решетку», – написал в своем блоге глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.
Один из основателей российской рок-музыки и группы «Аквариум» Борис Гребенщиков полтора года назад поддержал глобальную кампанию Amnesty International по освобождению из тюрьмы узбекского журналиста Мухаммада Бекжана, содержавшегося в заключении целых 18 лет. Тогда рок-музыкант выложил на своей странице в Facebook'е фотографию, на которой он держит в руках фотографию Бекжана.
Многим узбекистанцам Борис Гребенщиков хорошо известен своей песней «Тайный узбек».
Напомним, что 63-летний бывший редактор оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан и младший брат оппозиционного политика Мухаммада Салиха – главного оппонента ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова – находился в заключении с 1999 года и был выпущен на свободу 22 февраля этого года.
В марте 1999 года в Киеве узбекские спецслужбы похитили Мухаммада Бекжана и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы. Позже власти продлили срок его заключения.
Мухаммад Бекжан сидел в печально известной колонии «Жаслык» на севере Каракалпакстана, где к нему применяли жестокие пытки.
Семья Бекжана живет в США, сам он – в Узбекистане. Еще целый год бывший политзаключенный будет находиться под особым «надзором» узбекских силовиков.
Мухаммад Бекжан – один из считанных журналистов в мире, который провел в тюрьме самый длительный срок.
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