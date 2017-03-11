Мухаммад Бекжан рассказал о 18 годах и пытках в тюрьме (видео)

Власти Узбекистана выпустили на свободу Мухаммада Бекжана – младшего брата лидера узбекской оппозиции Мухаммада Салиха и главного редактора газеты «Эрк» («Воля») 22 февраля этого года. Он сидел в тюрьме с 1999 года. В видеоинтервью журналистам Бекжан рассказал об ужасах, которые ему пришлось испытать в узбекской тюрьме.

Мухаммад Бекжан – один из самых известных политзаключенных Узбекистана. Он провел в тюрьме целых 18 лет. Режим ныне покойного Ислама Каримова обвинил его и его старшего брата в причастности к взрывам в Ташкенте 16 февраля 1999 года, которые власти назвали попыткой покушения на президента.

Мухаммад Бекжан сидел в печально известной колонии «Жаслык» на севере Каракалпакстана.

«В тюрьме «Жаслык» меня тоже сильно пытали. У меня были сломаны ноги. Я оглох, ничего не слышал. Были моменты, когда я забывал имена своих дочерей после пыток», – говорит в своем видеоинтервью агентству Рейтер Мухаммад Бекжан.

Мухаммад Бекжан является младшим братом оппозиционного политика Мухаммада Салиха, который считался одним из главных оппонентов ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Также он возглавлял оппозиционную газету «Эрк» («Воля»).

В марте 1999 года в Киеве узбекские спецслужбы похитили Мухаммада Бекжана и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

«Очень сильно пытали в подвале МВД, когда вернулся из Украины», – рассказывает Мухаммад Бекжан.

Его семье пришлось бежать в США. В настоящее время его супруга Нина Бекжан, а также дочери Айгуль, Камила и Инна проживают в Америке. Сам Мухаммад Бекжан находится в Узбекистане под особым «надзором».

В 2013 году международная прессозащитная организация «Репортеры без границ» наградила Бекжана премией «Свобода прессы».

22 года лет прошло с момента присоединения Узбекистана к Конвенции ООН против пыток.

Однако по данным международных правозащитных организаций, в узбекской милиции и силовых структурах до сих пор применяется целый ряд методов пыток и жестокого обращения с людьми, осужденными по политическим и религиозным мотивам.

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