В Фергане учительницу начальных классов, побившую и оскорбившую учеников, выгнали с работы (видео)
Спустя считанные дни после появления в Интернете видеоролика, в котором учительница одной из средних школ в Фергане во время урока бьет своих учеников книгой и унижает их оскорбительными словами, стало известно о том, что учительницу-насильницу уволили с работы. Управление народного образования Ферганской области не уволило руководство школы, а ограничилось лишь серьезным предупреждением.
Попросивший не разглашать его имя сотрудник Управления народного образования Ферганской области в беседе с репортером «Озодлика» сообщил о том, что руководство Управления серьезно рассмотрело дело учительницы А., которая во время урока била и унижала учеников 3-класса оскорбительными словами, после чего приняло решение о ее увольнении.
– Это случилось в прошлом месяце, кто-то в классе снял происходящее во время урока на свой мобильный телефон, после чего распространил этот видеоролик. Руководству школы было сделано серьезное предупреждение, учительницу уволили с работы, – сообщил нашему радио сотрудник Управления народного образования Ферганской области.
На видеозаписи, распространенной в Сети 16 марта, можно увидеть, как во время урока учительница обзывает учеников 3-класса «скотами» и «животными», а затем беспощадно бьет их книгой.
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«Если кто-то из вас будет оглядываться назад, то я скручу вам головы. Если еще раз кто-нибудь из вас будет угрюмиться, убью вас», – угрожает третьеклассникам ферганская учительница.
«Озодлику» известно полное имя этой учительницы и номер школы в Фергане, в которой она работала, но наша редакция не может разглашать эти данные из принципов журналистской этики.
Распространенное в Интернете видео было тайно снято на мобильный телефон одним из учеников, сидевшим за последней партой.
Напомним, что на прошлой неделе в Сети распространился еще один видеоролик, на котором можно увидеть, как воспитательница одного из детсадов в Сурхандарьинской области с ножом в руке пугает малышей 2-3 лет, угрожая нанести им телесные повреждения.
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