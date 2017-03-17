В аэропорту Ташкента вернувшихся из Швеции безосновательно задерживают, грабят и тайно увозят спецслужбы

Семья из Узбекистана, проживающая в Швеции, обратилась в виртуальную приемную президента Шавката Мирзияева с жалобой на действия сотрудников таможенной и пограничной служб. Как утверждает эта семья, молодых парней, возвращающихся из Швеции в Узбекистан законным путем, в аэропорту Ташкента безосновательно задерживают, грабят, а в некоторых случаях даже тайно увозят сотрудники спецслужб.

Абдумалик (имя собеседника изменено в целях его безопасности – Ред.), который на протяжении трех лет живет в Швеции, утверждает в беседе с «Озодликом», что его старший брат после возвращения в Ташкент в течение месяца содержался под арестом и был выпущен на свободу только после того, как его семья заплатила силовым органам взятку в крупном размере.

Собеседник говорит, что написал жалобу в виртуальную приемную президента Шавката Мирзияева на действия сотрудников таможенной и пограничной служб, но до сих не получил ответа:

– Президент просит граждан, находящихся за рубежом, вернуться обратно в Узбекистан. Приказывает своим министрам, чтобы они вернули граждан на родину. Но пограничники в аэропорту Ташкента и в других аэропортах просто грабят вернувшихся домой людей. Скажите, кто после этого захочет возвращаться в страну?! Для того, чтобы вытащить бедного брата из-под ареста наша семья была вынуждена заплатить силовикам 20 тысяч долларов, – жалуется нашему репортеру в беседе без микрофона Абдумалик.

Его отец Абдукаххор-ака (имя изменено про просьбе собеседника – Ред.), проживающий в Кибрайском районе Ташкентской области, также утверждает, что его старшего сына держали некоторые время в заключении и оказывали на него психологическое и физическое давление:

– Моего сына действительно закрыли в СИЗО на целых 27 дней. Вначале его вызвал участковый инспектор, когда сын пришел к нему, он его арестовал. Мы подключили всех знакомых и только через 27 дней, его избитого осудили, и оштрафовав на 3 миллиона сумов, выпустили на свободу. Если бы мы не подключили знакомых к этому делу, то его бы точно осудили, обвинив в причастности к имаму Обиду-кори Назарову. Сейчас всех ребят, вернувшихся из Швеции, обвиняют в причастности к этому имаму, и судят, как предателей родины, – говорит Абдукаххор-ака.

Он утверждает, что был вынужден заплатить сотрудникам Службы национальной безопасности (СНБ) и органов внутренних дел в общей сложности 20 тысяч долларов США, чтобы его сын мог избежать уголовного наказания.

Напомним, что в феврале 2012 года на проживающего в изгнании в Швеции известного узбекского богослова Обидхона-кори Назарова было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в голову имама, когда тот находился вблизи своего дома. Позже в Москве был задержан и экстрадирован в Швецию исполнитель покушения – гражданин Узбекистана Юрий Жуковский. Суд в Швеции признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. В этом году родственники имама Назарова сообщили «Озодлику» о том, что через 5 лет после ранения в голову узбекский имам Обид-кори Назаров выздоровел и заговорил. Шведские следователи заявили, что к покушению были причастны власти Узбекистана, у которых было достаточно оснований для покушения на имама-диссидента.

В продолжении беседы собеседник нашего радио Абдумалик рассказывает, что ему известно о судьбе еще трех парней, которые прилетели из Стокгольма в Ташкент, но не затем не вышли из здания аэропорта:

– Летом прошлого года из Швеции улетели двое парней, а в январе этого года – еще один. Но все они по прилету в Ташкент не вышли из здания аэропорта. Одному из них было 30 лет, его звали Алишер, он родом из Ташкента. Узбекские пограничники заявили его родителям лишь одно: «Они сами позвонят вам». Его родителям отдали его груз, но ничего не сообщили о том, кто им позвонит, откуда, и где содержится сам Алишер. Адвокаты этих парней тоже молчат, говоря родственникам: «Ждите, никуда не обращайтесь и просто ждите, они выйдут на свободу». Но я посоветовал родственникам этих ребят обратиться с жалобой к президенту, но они боятся, говоря, что силовики могут навредить их детям, – говорит Абдумалик.

Он также заявил, что один из вернувшихся из Швеции в Ташкент парней бесследно исчез в узбекском аэропорту и в доказательство своих слов отправил в нашу редакцию отсканированное фото.

По словам Абдумалика, сообщение о том, что Android-телевизор исчезнувшего парня проверялся неизвестными, высветилось в его планшете, оставленном в Стокгольме.

– В его планшете, который он оставил здесь, появилось сообщение, в котором говорится, что кто-то пытался войти в его аккаунт в Android-телевизоре. Ведь он подключен к Google'у, поэтому пришло такое сообщение, что кто-то хотел войти в его аккаунт. Мы беспокоились за этого парня и наблюдали за его планшетом. Потому что ранее был случай, когда парней, вернувшихся из Новрегии в Узбекистан, осудили за мужеложство, – говорит Абдумалик.

По его словам, в настоящее время он состоит на учете в консульстве Узбекистана в Берлине, имеет при себе все необходимые документы, живет и работает в Швеции законно. Но, несмотря на это, собеседник говорит, что опасается возвращаться в Узбекистан:

– Узбекские пограничники знают, что мы работали в Швеции и возвращаемся домой с деньгами. Желая заполучить от нас хоть какую-то сумму, они часто запугивают, избивают, предъявляют всякие обвинения парням, чтобы забрать у них деньги. Яркий пример тому ситуация, в которой оказался мой брат. Я знаю многих таких парней, но они боятся рассказывать об этом. Я прошу вас, донесите до президента нашу просьбу – мы готовы вернуться домой, если нас обеспечат хорошей работой! Но кто защитит нас от беспредела пограничников в аэропорту? Даже если вы без проблем выйдите из здания аэропорта, то непременно столкнетесь с махаллинским участковым или же сотрудником СНБ. Мы же видим, сколько парней невинно были осуждены! В Швеции мы не приближаемся не только к Обиду-кори Назарову, но даже к тем, кто хоть немного отрастил бороду, мы убегаем от них. Однако пограничники и силовики не берут в счет слова президента Мирзияева, – говорит проживающий в Швеции узбекистанец Абдумалик.

Он отправил в нашу редакцию информацию о трех мужчинах и двух женщинах, которые поработав некоторое время в Швеции, вернулись домой – в город Ташкент, а также Ташкентскую и Кашкадарьинскую области Узбекистана.

Абдумалик заявляет, что всех пятерых человек длительное время допрашивали в местных отделениях УВД и СНБ, заключили в СИЗО на несколько суток, а в настоящее время не выпускают из страны.

Кроме того, Абдумалик отправил в нашу редакцию личные данные и адреса проживания пятерых лиц в Узбекистане. «Озодлик» пока не разглашает эти данные, так как нашим репортерам еще не удалось пообщаться с ними лично.

Вместе с тем, репортеры «Озодлика» связалась по телефону с ташкентскими правозащитниками Суратом Икрамовым и Абдурахманом Ташановым, которые заявили, что им не неизвестны случаи задержания или ареста лиц, вернувшихся из Швеции в Узбекистан.

Напомним, что ранее наше радио сообщало о случаях, когда лица, прилетевшие в ташкентский аэропорт, бесследно исчезали, а спустя некоторые время появлялись сообщения, что они находятся в заключении. Позже стало известно о том, что в сентябре и октябре 2016 года в Ташкенте и ряде областей Узбекистана были задержаны сотни верующих, находившиеся в списке или под наблюдением правоохранительных органов, а также мусульмане, вернувшиеся на родину из-за рубежа.

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