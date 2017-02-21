Спустя пять лет после ранения в голову имам Обид-кори Назаров выздоровел и заговорил

Известный узбекский имам Обидхон-кори Назаров, который был ранен в голову 22 февраля 2012 возле своего дома в шведском городе Стромсунде, выздоровел и уже начал говорить. Об этом «Озодлику» сообщил сын 59-летнего имама Давуд Назаров.

Ярый критик режима ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, известный религиозный деятель Обид-кори Назаров, получивший политическое убежище в Швеции в 2006 году, был ранен в голову выстрелом из пистолета с глушителем 22 февраля 2012 года возле своего дома в городе Стромсунде.

Даже спустя 5 лет после совершения покушения Обид-кори Назаров остается под специальным медицинским наблюдением, шведские власти обеспечивают его безопасность.

В марте прошлого года Юрий Жуковский, признанный шведским судом виновным в покушении на Назарова, был приговорен к пожизненному заключению.

​Родственники имама были удовлетворены приговором суда, но продолжают требовать наказания для представителей политического режима в Узбекистане, которых считаются заказчиками покушения на Обида-кори Назарова.

Представители шведской прокуратуры также уверены в том, что за покушением на имама стоят спецслужбы Узбекистана.

21 февраля на сайте «Озодлика» будут опубликованы фотографии имама Обида-кори Назарова, сделанные после его выздоровления, а также видеоинтервью с его сыном Давудом Назаровым.

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