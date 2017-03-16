Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) «резко увеличивает» объем инвестиций в Узбекистан. Об этом 15 марта в своем письменном ответе на вопросы «Озодлика» сообщил пресс-секретарь банка Джонатан Чарльз.

Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Сумой Чакрабарти 15-17 марта обсудит с официальным Ташкентом, в частности, с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.

ЕБРР осуществляет свою деятельность в Узбекистане с 1993 года, однако в 2010 году банк полностью заморозил свои операции в этой стране.

ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в странах Центральной Азии, инвестиции банка, которые направлены в основном в частный сектор стран региона, составляют 12,3 миллиарда долларов США.

Приоритет: малый и средний бизнес

«​Мы никогда не покидали Узбекистан. У нас до сих пор существуют активные проекты стоимостью 8 миллионов евро, –​ написал пресс-секретарь ЕБРР Джонатан Чарльз в своем письменном ответе на вопросы «Озодлика»​. –​ Однако мы хотим резко увеличить объем этих инвестиций. Начаты работы по определению возможных проектов».

Он также написал о том, что, несмотря на то, что банк желает вложить основные инвестиции в частный сектор, другие проекты также не останутся без внимания.

«Малые и средние предприятия являются для нас приоритетом», – пишет Джонатан Чарльз.

По его словам, встречи, проходящие с властями Узбекистана в Ташкенте, оставили «очень хорошие впечатления» у руководства банка.

«Они (власти Узбекистана) от всего сердца желают продолжить экономические реформы и мы с удовольствием поддержим их в этом», – написал «Озодлику» Джонатан Чарльз, вошедший в делегацию ЕБРР во главе с президентом Сумой Чакрабарти.

Напомним, что в первой половине февраля этого года делегация ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой посетила Узбекистан.

Делегация в составе 10 человек, в которую вошли ведущие специалисты банка, в течение пяти дней проводила переговоры с премьер-министром, главой МИД и другими министрами Узбекистана, в ходе которых обсуждался вопрос о возобновлении деятельности ЕБРР в этой стране.

Завершающаяся «пауза»

Отношения между Узбекистаном и ЕБРР были установлены в середине 1993 года, однако начиная с 2003 года банк сократил выделение кредитов Узбекистану.

Ухудшение отношений ЕБРР с Узбекистаном началось в мае 2003 года.

Тогда во время саммита ЕБРР в Ташкенте руководство банка обвинило власти Узбекистана в авторитаризме, несоблюдении экономических реформ, оказании давления на свободу слова и поддержке систематических пыток в тюрьмах страны.

Несмотря на то, что во время того саммита ныне покойный президент Ислам Каримов заявил о том, что банк «играет большую роль в проведении реформ в Узбекистане», он все же не признал наличие пыток в стране.

Кровавые события, произошедшие в мае 2005 года в городе Андижан, еще больше охладили отношения между ЕБРР и Узбекистаном.

В 2010 году ЕБРР полностью прекратил выделение кредитных средств Узбекистану.

На протяжении 15 лет ЕБРР инвестировал в экономику республики более 1 миллиарда долларов США.

Большая часть этих инвестиций была направлена на развитие частного сектора.

До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по пяти проектам.

Однако пресс-секретарь ЕБРР Джонатан Чарльз назвал «паузой» ранее приостановленную деятельность банка в Узбекистане.

«И новый президент, и ЕБРР желают окончания этой паузы и сейчас мы работаем в этом направлении. Обе стороны пытаются определить проекты для инвестирования», – написал «Озодлику» Джонатан Чарльз.

Однако он не прокомментировал вопрос нашего радио о том, какие условия были выдвинуты к ЕБРР для возвращения банка в Узбекистан. «Мы верим в достаточность условий для начала новых отношений», – добавил пресс-секретарь ЕБРР.

По словам источников «Озодлика», приближенных к ЕБРР и правительству Узбекистана, ожидается, что 17 марта банк официально объявит о возобновлении своей деятельности в этой стране.

Однако, с каким объемом инвестиций ЕБРР возвращается в Узбекистан, пока остается неизвестным.