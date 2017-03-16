ЕБРР «резко увеличивает» объем инвестиций в Узбекистан
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) «резко увеличивает» объем инвестиций в Узбекистан. Об этом 15 марта в своем письменном ответе на вопросы «Озодлика» сообщил пресс-секретарь банка Джонатан Чарльз.
Делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Сумой Чакрабарти 15-17 марта обсудит с официальным Ташкентом, в частности, с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым состояние и перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.
ЕБРР осуществляет свою деятельность в Узбекистане с 1993 года, однако в 2010 году банк полностью заморозил свои операции в этой стране.
ЕБРР является самым крупным финансовым инвестором в странах Центральной Азии, инвестиции банка, которые направлены в основном в частный сектор стран региона, составляют 12,3 миллиарда долларов США.
Приоритет: малый и средний бизнес
«Мы никогда не покидали Узбекистан. У нас до сих пор существуют активные проекты стоимостью 8 миллионов евро, – написал пресс-секретарь ЕБРР Джонатан Чарльз в своем письменном ответе на вопросы «Озодлика». – Однако мы хотим резко увеличить объем этих инвестиций. Начаты работы по определению возможных проектов».
Он также написал о том, что, несмотря на то, что банк желает вложить основные инвестиции в частный сектор, другие проекты также не останутся без внимания.
«Малые и средние предприятия являются для нас приоритетом», – пишет Джонатан Чарльз.
По его словам, встречи, проходящие с властями Узбекистана в Ташкенте, оставили «очень хорошие впечатления» у руководства банка.
«Они (власти Узбекистана) от всего сердца желают продолжить экономические реформы и мы с удовольствием поддержим их в этом», – написал «Озодлику» Джонатан Чарльз, вошедший в делегацию ЕБРР во главе с президентом Сумой Чакрабарти.
Напомним, что в первой половине февраля этого года делегация ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой посетила Узбекистан.
Делегация в составе 10 человек, в которую вошли ведущие специалисты банка, в течение пяти дней проводила переговоры с премьер-министром, главой МИД и другими министрами Узбекистана, в ходе которых обсуждался вопрос о возобновлении деятельности ЕБРР в этой стране.
Завершающаяся «пауза»
Отношения между Узбекистаном и ЕБРР были установлены в середине 1993 года, однако начиная с 2003 года банк сократил выделение кредитов Узбекистану.
Ухудшение отношений ЕБРР с Узбекистаном началось в мае 2003 года.
Тогда во время саммита ЕБРР в Ташкенте руководство банка обвинило власти Узбекистана в авторитаризме, несоблюдении экономических реформ, оказании давления на свободу слова и поддержке систематических пыток в тюрьмах страны.
Несмотря на то, что во время того саммита ныне покойный президент Ислам Каримов заявил о том, что банк «играет большую роль в проведении реформ в Узбекистане», он все же не признал наличие пыток в стране.
Кровавые события, произошедшие в мае 2005 года в городе Андижан, еще больше охладили отношения между ЕБРР и Узбекистаном.
В 2010 году ЕБРР полностью прекратил выделение кредитных средств Узбекистану.
На протяжении 15 лет ЕБРР инвестировал в экономику республики более 1 миллиарда долларов США.
Большая часть этих инвестиций была направлена на развитие частного сектора.
До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по пяти проектам.
Однако пресс-секретарь ЕБРР Джонатан Чарльз назвал «паузой» ранее приостановленную деятельность банка в Узбекистане.
«И новый президент, и ЕБРР желают окончания этой паузы и сейчас мы работаем в этом направлении. Обе стороны пытаются определить проекты для инвестирования», – написал «Озодлику» Джонатан Чарльз.
Однако он не прокомментировал вопрос нашего радио о том, какие условия были выдвинуты к ЕБРР для возвращения банка в Узбекистан. «Мы верим в достаточность условий для начала новых отношений», – добавил пресс-секретарь ЕБРР.
По словам источников «Озодлика», приближенных к ЕБРР и правительству Узбекистана, ожидается, что 17 марта банк официально объявит о возобновлении своей деятельности в этой стране.
Однако, с каким объемом инвестиций ЕБРР возвращается в Узбекистан, пока остается неизвестным.
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