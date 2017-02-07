После многолетней паузы ЕБРР намерен установить долгосрочное партнерство с Узбекистаном

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), приостановивший в 2007 году финансирование крупных проектов в Узбекистане, обсуждает с официальным Ташкентом вопрос установления долгосрочного партнерства. Об этом в интервью местной прессе сообщила управляющий директор по Центральной Азии и России Наталья Ханженкова, прибывшая 6 февраля в Ташкент для обсуждения перспектив сотрудничества.

Как сообщает информационное агентство «Жахон» при Министерстве иностранных дел Узбекистана, управляющий директор по Центральной Азии и России Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Наталья Ханженкова встретилась с главой внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазизом Камиловым 6 февраля.

«В настоящее время совместно с узбекской стороной мы намечаем ключевые приоритеты взаимодействия. На основе консультаций с правительством республики мы обозначим конкретные сферы узбекской экономики, в которые ЕБРР, исходя из своих возможностей, мог бы инвестировать финансовые средства», – сообщила журналистам Наталья Ханженкова по итогам переговоров с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым.

По ее словам, на сегодняшний день приоритетными областями сотрудничества представляются поддержка малого и среднего бизнеса, улучшение деловой среды в стране и другие вопросы.

Заявившая о том, что ЕБРР предусматривающий установление долгосрочного партнерства с Узбекистаном Наталья Ханженкова, подчеркнула, что стороны «не намерены ограничиваться традиционными отраслями экономики, а искать новые, инновационные направления».

По ее словам, в ближайшем будущем ожидается визит президента ЕБРР Сумы Чакрабарти в Ташкент. Со слов Ханженковой, данный визит должен послужить расширению партнерства Узбекистана и ЕБРР.

ЕБРР был создан в 1991 году Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, а также 65 странами. Узбекистан стал членом ЕБРР в 1992 году. С того времени и до 2007 года банк реализовал в Узбекистане около 55 проектов, инвестировав в общей сложности практически 900 миллионов евро.

До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по 5 проектам.

Напомним, что в январе этого года Ташкент посетил вице-президент ЕБРР Сирил Мюллер, который встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В прошлом году Всемирный банк (ВБ) сообщил о том, что выделит на бизнес Узбекистана 4 миллиарда долларов США. Из них 3 миллиарда долларов были выделены республике в июле прошлого года, которые будут потрачены на осуществление 27 проектов.

​Узбекистан стал членом ВБ в 1995 году. С того времени и до 2016 года банк оказал Узбекистану финансовую помощь на сумму 2 миллиарда 800 миллионов долларов США.

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