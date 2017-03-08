Адвокаты родственника Каримова выступили перед прессой с критикой Узбекистана (видео)

Частные адвокаты племянника супруги покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаева ведут борьбу против его выдачи Ташкенту. На пресс-конференции 7 марта в Киеве они заявили, что Узбекистан – государство, которая не заслуживает доверия.

«Государство, не заслуживающее доверия»

23 февраля этого года суд города Киева вынес решение о продлении срока ареста родного племянника супруги покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаева до 1 года.

В настоящее время он содержится в изоляторе Службы безопасности Украины (СБУ).

33-летний Акбарали Абдуллаев был задержан украинскими пограничниками 14 января этого года в международном аэропорту Киева по требованию Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В Узбекистане он обвиняется в присвоении сотни миллионов долларов.

Однако сам Акбарали Абдуллаев заявляет, что уже отбыл тюремное наказание за аналогичные преступления в Узбекистане в период с 2013 по 2016 год и считает, что нынешние обвинения являются политически мотивированными.

Один из адвокатов Абдуллаева Оливер Уоллеш уверен, что за попыткой выдачи его подзащитного Узбекистану кроется политическая мотивировка:

– Какие могут быть основания для повторного осуждения человека, который был приговорен судом к тюремному заключению и уже отбыл наказание? Если правительство либо государство отменят приговор суда, то за этим будет лежать исключительно политическая мотивировка, – заявил в ходе пресс-конференции в Киеве немецкий адвокат Абдуллаева Оливер Уоллеш.

По словам Уоллеша, Акбарали Абдуллаев прибыл в Украину законно, при себе он имел паспорт и выездную визу Узбекистана.

Ссылаясь на Страсбургский суд, он назвал Узбекистан государством, «не заслуживающим доверия».

– Согласно Страсбургскому суду, даже если Узбекистан будет обещать справедливый суд в отношении него, не пытать и оказать ему правовую помощь, этих гарантий недостаточно. Европейский суд признал государство (Узбекистан) не заслуживающим доверия, – заявил во время своего выступления перед журналистами в Киеве адвокат Оливер Уоллеш.

«...если уеду в Узбекистан, я умру»

Во время последнего судебного заседания в Киеве Акбарали Абдуллаев предупредил украинский суд, что в случае его экстрадиции в Узбекистан, его неминуемо ждет смерть.

– Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это стопроцентно, – заявил 23 февраля в киевском суде Акбарали Абдуллаев.

Также он добавил, что уже получил наказание за совершенные деяния:

– Я сделал, я за это ответил. Я возместил ущерб. Я не говорю, что я не виновен. Я был виновен. Но я за все это ответил, – заявил в ходе последнего суда в Киеве Акбарали Абдуллаев.

Изолятор или домашний арест

Суд Киева предоставил прокуратуре 60 дней для проведения экстрадиционной проверки.

Как сообщила Украинской редакции радио «Свобода» прокурор города Киева Марина Ким, прокуратура может продлить срок экстрадиционной проверки, но для этого понадобится новое определение суда.

По словам Марины Ким, 26 января этого года она официально приступила к изучению уголовного дела, возбужденного в отношении Абдуллаева в Узбекистане, срок экстрадиционной проверки должен завершиться 27 марта.

Однако адвокаты Абдуллаева намерены добиться перевода его под домашний арест.

Они сообщили журналистам, что уже давно арендовали для него отдельное жилье.

Немецкий адвокат Абдуллаева Оливер Уоллеш утверждает, что его подзащитный прибыл на территорию Украины законно.

Однако прокуратура Киева не желает освобождать Акбарали Абдуллаева из СИЗО, так как у него имеется не только узбекский, но и доминиканский паспорт, который в случае его освобождения из под ареста даст ему возможность покинуть территорию Украины.

Адвокат Оливер Уоллеш уверен, что в Узбекистане Акбарали Абдуллаева хотят наказать по старым обвинениям:

– Ранее мы не выступали перед прессой, потому что получили экстрадиционные документы совсем недавно. Мы изучили их и удостоверились в том, что они основаны на политических убеждениях. Мы уверены, что его хотят наказать по старым обвинениям, за которые он уже отбыл наказание. Украинские власти изучают материалы и они должны сравнить, насколько они соответствуют требования Европейского суда по правам человека, – сказал журналистам адвокат Оливер Уоллеш.

В ходе пресс-конференции в Киеве адвокаты Акбарали Абдуллаева Уоллеш и Эммерсон заявили, что защищают его бесплатно.

Помимо западных адвокатов, права Акбарали Абдуллаева защищают еще два украинских адвоката.

Претендент на политическое убежище​

Глава пресс-службы прокуратуры Киева Надежда Максимец в беседе с репортером Украинской редакции радио «Свобода» сообщила о том, что надзорный орган продолжает изучать экстрадиционные материалы Акбарали Абдуллаева.

– Экстрадиционная проверка пока продолжается. Акбарали Абдуллаев сдал документы для получения статуса беженца, что будет учтено во время вынесения окончательного приговора. Но если исходить из документов, которые были отправлены из Узбекистана, в отношении него выдвинуты новые обвинения, – сказала Надежда Максимец.

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