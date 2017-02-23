Суд Киева продлил срок ареста Акбарали Абдуллаева до 1 года (видео)

Суд Киева вынес решение о продлении срока ареста племянника супруги покойного президента Узбекистана Акбарали Абдуллаева до 1 года. Об этом сообщил репортер Украинской редакции радио «Свобода» из зала суда.

Судья не учла ни одного довода защиты

Как заявила судья Наталья Васильева, причиной вынесения данного решения стали уголовное дело, возбужденное против Акбарали Абдуллаева Генеральной прокуратурой Узбекистана, а также запрос об его экстрадиции в Ташкент. Согласно подписанному в 1993 году Минскому соглашению, государства–члены СНГ, в том числе Узбекистан и Украина приняли на себя обязательство по оказанию взаимной правовой помощи.

Генпрокуратура Узбекистана обвиняет 33-летнего Акбарали Абдуллаева, который является родным племянником супруги покойного президента Ислама Каримова Татьяны Каримовой, в присвоении многомиллионных средств, сокрытии иностранной валюты, легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности, а также в служебном подлоге.

Судья не учла требование адвокатов, которые заявили о том, что Абдуллаев уже провел 2,5 года в тюрьме по аналогичным обвинениям, перевести его под домашний арест.

Кроме того, Наталья Васильева оставила без внимания доводы адвокатов о том, что в случае экстрадиции Абдуллаева в Узбекистан, ему грозит смерть.

В конце процесса судья поручила прокурору каждые два месяца предоставлять ей отчет о ходе экстрадиционного дела.

Осенью 2013 года Акбарали Абдуллаев был обвинен в совершении экономических преступлений и в ноябре 2014 года приговорен к 15 годам тюрьмы. Однако в 2016 году он вышел на свободу по амнистии.

Спустя совсем немного времени после смерти 2 сентября прошлого года президента Ислама Каримова, Абдуллаев покинул страну.

Акбарали Абдуллаев, объявленный в международный розыск Генпрокуратурой Узбекистана, был задержан в международном аэропорту Киева 14 января этого года.​

16 января суд Киева постановил взять его под арест сроком на 40 дней до получения от уполномоченных органов Узбекистана запроса о его выдаче.

Доводы прокурора

Как сообщила суду прокурор Марина Ким, в настоящее время прокуратура Киева проводит экстрадиционную проверку по поступившему из Генпрокуратуры Узбекистана запросу о выдаче Акбарали Абдуллаева. По словам прокурора, экстрадиционная проверка пока не завершилась. ​

– На данный момент прокуратура города Киева проводит экстрадиционную проверку. Она еще не завершена. Для проведения проверки выделено 60 дней, – сказала прокурор Марина Ким.

По словам прокурора, в процессе проверки было установлено, что Акбарали Абдуллаев не привлекался к уголовной ответственности на территории Украины.

Также прокурор добавила, что состояние здоровья Абдуллаева не препятствует его содержанию под стражей или экстрадиции.

Как заявила Марина Ким, прокуратура Киева не гарантирует, что Абдуллаев не покинет Украину в случае освобождения от ареста, так как у него имеется паспорт Доминиканской республики.

Учитая серьезность уголовного дела, возбужденного против Абдуллаева в Узбекистане, а также Минское соглашение, прокурор попросила суд не освобождать его от ареста.

Доводы адвокатов

Адвокат Акбарали Абдуллаева Александр Федоренко заявил в суде, что его подзащитный был задержан 14 января в аэропорту Киева с нарушениями.

По его словам, документы были оформлены неправильно и адвокат был вызван на полчаса позже.

Адвокат Федоренко сказал о том, что Акбарали Абдуллаев согласно законодательству Узбекистана имел паспорт, выездную визу и выехал из страны.

Александр Федоренко заявил в суде, что Абдуллаев уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане.

По мнению Александра Федоренко, по законодательству Украины, предъявленные Абдуллаеву обвинения не предусматривают меру пресечения в виде ареста.

– Круглосуточный домашний арест. Никаких сложностей нет. Практика есть. У меня люди с более серьезными обвинениями, по другим экстрадициям находятся в таких условиях, – сказал в суде адвокат Акбарали Абдуллаева.

«Если я уеду в Узбекистан, я умру»

В ходе суда сам Акбарали Абдуллаев заявил, что возбужденное против него уголовное дело основано на старых обвинениях.

Он сказал, то провел в тюрьме 2,5 года по аналогичным обвинениям.

По его словам, во время следствия в Узбекистане его подвергали жестоким пыткам и избиениям

Абдуллаев, попросивший судью «более обширно отнестись к его делу», заявил, что в случаи экстрадиции в Узбекистан его ждет смерть.

– Если я уеду в Узбекистан, я умру. Это стопроцентно. Но, я еще согласен буду, если умру сразу. Но они будут пытать, а потом убьют меня. Я умру на зоне. Я эти пытки видел уже, – сказал в суде Акбарали Абдуллаев.

Он заявил, что намерен бороться за получение «политического убежища».

Абдуллаев добавил, что содержание под арестом лишит его этой возможности, и попросил судью перевести его под домашний арест.

– Уважаемая судья, дайте мне возможность защитить себя, – сказал в конце своей речи Акбарали Абдуллаев.

Из СИЗО в изолятор спецслужб

Как стало известно «Озодлику», 20 февраля Акбарали Абдуллаев был переведен из СИЗО Киева в изолятор Службы национальной безопасности (СНБ) Украины.

Как сообщила суду представитель прокуратуры Киева, СНБ Украины оповестила городскую прокуратуру о переводе Акбарали Абдуллаева из СИЗО в изолятор спецслужб из-за наличия угрозы его жизни.

После оглашения решения суда адвокат Акбарали Абдуллаева сообщил о том, что они подумают о подаче кассационной жалобы.

Решение суда вступит в законную силу 24 февраля.

При использовании наших материалов ссылка на «Озодлик» обязательно