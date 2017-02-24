В Ташкенте объяснили причину отказа принятия рейса из Душанбе

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объяснила причину отказа принятия рейса «Сомон Эйр» в Ташкент невыполнением таджикской авиакомпанией официальных инструкций.

Об этом говорится в информации, опубликованной на сайте узбекской авиакомпании вечером 23 февраля. По правилам, «иностранная авиакомпания подает в НАК «Узбекистон хаво йуллари» пакет документов на выполнение регулярных рейсов в Республику Узбекистан не менее чем за 30 дней до планируемой даты начала полетов», говорится в сообщении.

Напомним, 20 февраля должен был состояться первый за 25 лет регулярный рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, однако за несколько часов до рейса авиакомпания «Сомон Эйр» объявила, что узбекская сторона не дала разрешение на полет в Ташкент. Первым регулярным рейсом в узбекскую столицу должны были вылететь 26 пассажиров.

Руководство авиакомпании «Сомон Эйр» провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что пакет необходимых документов действительно не был своевременно отправлен узбекской стороне. Все лица, ответственные за срыв рейса во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым были отстранены от работы.

В четверг был сорван второй рейс, который должен был совершить «Сомон Эйр» в Ташкент. Очередной отказ связан, как следует из сообщении «Узбекистон хаво йуллари», с тем, что разрешение на выполнение регулярных рейсов «Сомон Эйр» в Узбекистан «находится на рассмотрении в соответствии с установленным порядком».

23 февраля 2017 года в НАК «Узбекистон хаво йуллари» состоялась встреча с доверенным представителем «Сомон Эйр» Бахтиером Алимуродовым, в ходе которой «даны подробные разъяснения касательно правил выполнения полетов иностранных авиакомпаний в Республику Узбекистан».

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.