Рейс Душанбе-Ташкент снова не состоялся

Второй рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по направлению Душанбе-Ташкент, запланированный на сегодня, 23 февраля, по неизвестным причинам вновь не состоялся. Первый рейс «Сомон Эйр» в узбекскую столицу был сорван по причине несвоевременной отправки пакета необходимых документов узбекской стороне.

23 февраля, в 13 часов по местному времени самолет таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» должен был вылететь из Душанбе в Ташкент. Сообщалось, что все билеты на рейс уже проданы. Но, по неизвестным пока причинам, лайнер «Сомон Эйр» не совершил полет в узбекскую столицу.

Об этом радио «Озоди» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта города Душанбе Джамилю Хусейнову.

Отметим, что это уже второй несостоявшийся рейс таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» по маршруту Душанбе – Ташкент. Ранее не состоялся первый рейс авиакомпании по данному маршруту, запланированный на 20 февраля.

Тогда авиакомпания возложила вину на узбекскую сторону.

Но чуть позже руководство «Сомон Эйр» провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что «пакет необходимых документов не был своевременно отправлен узбекской стороне. В результате, все лица, ответственные в произошедшем во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым были отстранены от работы.

О начале продажи авиабилетов по маршруту Душанбе – Ташкент компания «Сомон Эйр» сообщила 1 февраля. В пресс-релизе компании было сказано, что «Сомон Эйр» намерена до окончания зимнего сезона летать в Ташкент раз в неделю – по понедельникам, в летнее время – по понедельникам и четвергам.

Точная дата открытия авиарейсов, соединяющих столицы двух государства, была определена в конце прошлого года, по итогам заседания межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном в городе Душанбе.

Прямые авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана, в том числе, по маршруту Ташкент-Душанбе, были прекращены в 1992 году, когда в Таджикистане началась гражданская война.

По материалам «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)