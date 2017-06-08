В Узбекистане запретили хвалебные оды президенту

Узбекистан и его соседи в постсоветской Центральной Азии давно известны восхвалениями своих авторитарных лидеров. Однако новая власть Узбекистана хочет показать, что ей надоела такая лесть.

Исключение из правил?

Посвящение льстивых песен, книг и фильмов действующим президентам, как правило, обычное явление в постсоветской Центральной Азии, где режимы сделали немало для создания культа президентской личности.

Узбекистан хочет показать, что стал исключением. Недавно власти заявили о запрете на такое подхалимство и предупредили, что хвалебные песни, посвященные действующему главе государства, могут стоить певцам и композиторам их лицензий на исполнение. Это объявление было сделано после встречи 2 июня в «Узбекконцерте» – государственном органе, курирующем узбекскую индустрию развлечений.

«Посвящение видеоклипов некоторым людям, деятельности глав государств... неэтично», – сказал присутствующим временный директор «Узбекконцерта» Азамат Хайдаров, как показано в размещенном в Интернете видеоролике.

Клип, вызвавший критику

Этот шаг был предпринят спустя несколько недель после того, как певица из Узбекистана подверглась критике за музыкальный клип, который она посвятила президенту Шавкату Мирзияеву, пришедшему к власти в сентябре после смерти президента Ислама Каримова, долгое время правившего страной.

Официальный музыкальный видеоролик 49-летней певицы и актрисы Дильфузы Исмаиловой под названием «Пусть будет здоров султан этой красивой земли» впервые был опубликован на сайте YouTube 21 мая, но затем его удалили. Песня восхваляет Шавката Мирзияева как «прекрасного султана» этой земли, «тень бога на Земле» и «любимого человека». В видеоролике изображен Мирзияев, который 13 лет проработал премьер-министром под руководством Каримова, – во время различных официальных мероприятий, деловых поездок и встреч.

В интервью Узбекской редакции Азаттыка вскоре после выхода клипа Дильфуза Исмаилова сказала, что выпустить песню ее побудили «сердце и совесть».

Клип вызвал критику среди пользователей узбекских социальных сетей. Некоторые из них утверждали, что такие песни рискуют превратить страну в соседний Туркменистан, где президенты – и покойный Сапармурат Ниязов, и действующий Гурбангулы Бердымухамедов – использовали находящуюся под контролем государства прессу для продвижения себя, своих семей и их предполагаемых достижений в служении «нации».

Ситуация у соседей

Недавно в эфире Туркменского государственного телевидения транслировалась песня, в которой отдают дань уважения матери президента Гурбангулы Бердымухамедова и хвалят ее за то, что она подарила «миру великого человека».

В Казахстане в киноэпопее из пяти частей «Путь лидера» хвалят президента Нурсултана Назарбаева, который правит страной с 1989 года.

За президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном с 2015 года законодательно закреплен статус «Основоположника мира и национального единства – Лидера нации». Рахмон является автором книг по таджикскому языку и истории.

Фарангиз Наджибулла

Материал подготовлен с участием Радио «​Озодлик»​ (Узбекской редакции Радио Свобода).

Перевела с английского корреспондент Радио «Азаттык»​ (Казахской редакции Радио Свобода) Анна Клевцова.