Узбекский лингвист: «Латиница разделила общество»

Живущий в США узбекский лингвист Жахонгир Маматов рассказал «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) об опыте перехода на латиницу в Узбекистане. По его словам, в соседней стране отказались от первоначального варианта латиницы и позднее утвердили второй вариант алфавита с использованием апострофов. Ученый говорит, что сейчас в стране поднимают вопрос о «неудобстве» алфавита с апострофами.

Узбекский ученый Жахонгир Маматов объясняет причину неполного перехода на латиницу в Узбекистане пассивностью властей. В Казахстане указ о переходе казахского алфавита на латиницу подписали в прошлом месяце.

Азаттык: В Узбекистане до сих пор не нашли удобный вариант латиницы несмотря на то, что вопрос обсуждается с прошлого века. Почему это происходит?

Жахонгир Маматов: В Узбекистане письменность меняли несколько раз. С 1923 по 1929 год в стране была арабская графика. В 1929 году перешли на латиницу. В Советском Союзе проводили политику разобщения тюркских народов. Из-за этого в 1939 году узбеки были переведены на кириллицу. Затем в алфавитах казахского, узбекского, туркменского, азербайджанского языков изменили по несколько букв, некоторые буквы и вовсе исключили. Через пять-шесть поколений братские народы перестали понимать друг друга.

С 1940 года в Узбекистане писали на кириллице. С получением независимости после некоторой предварительной подготовки приняли решение о переходе на латиницу в 1992 году. Однако вариант не был основательно продуман, он не был похож на прежнюю латиницу. По прошествии трех лет, в 1995 году, внедрили новый формат и всё поменяли. Латиница, которую сейчас используют, – тот последний [по времени] вариант. В этом варианте три буквы пишутся с апострофами.

Азаттык: Некоторые ученые в Узбекистане сейчас высказывают мнение о «неудобстве апострофов» и предлагают новый вариант латиницы. Как вы относитесь к этому спору?

​Жахонгир Маматов: Я не поддерживаю это предложение и говорю, что лучше остаться с нынешним вариантом. Потому что мы можем допустить еще одну ошибку. Одно поколение за прошедшие 20 лет уже привыкло к алфавиту с апострофами. Они учились на этой латинице в школе, в университете. Если сейчас внести изменения, то снова может возникнуть путаница и вырастет полуграмотное поколение.

Варианты алфавита Казахстана и Узбекистана отличаются. Было бы замечательно, если бы обсуждение алфавита проходило сообща, чтобы была возможность выяснить, какой вариант латиницы будет удобным для всех тюркоязычных народов. Однако тюркоязычные народы не собирались вместе для того, чтобы выяснить, какой вариант принять, чтобы снова понимать друг друга. Желательно, чтобы вариант алфавита был без апострофов и чтобы буквы были похожи.

Азаттык: Каким образом в Узбекистане обсуждали внедрение алфавита с апострофами в 1995 году?

Жахонгир Маматов: Общественность не знала о внедрении варианта алфавита с апострофами. Свое мнение выразили лишь два-три человека из руководства страны и сам президент (речь идет о первом президенте Узбекистана Исламе Каримове, который скончался в 2016 году. – Ред.), так и приняли в спешном порядке. Такой важный вопрос нужно было вынести на всенародное обсуждение и провести референдум. Потому что этот вопрос касается народа. Если алфавит будет неудобным, люди могут остаться неграмотными.

Азаттык: Некоторые местные издания в Узбекистане пишут, что прошло четверть века, однако в стране «еще полностью не перешли на латиницу». В чем причина?

Жахонгир Маматов: Прежний руководитель страны предпочитал кириллицу. Поскольку никто не требовал, члены правительства и приближенные лица продолжали писать на кириллице. СМИ новому алфавиту особого значения тоже не придавали. На узбекском алфавите на основе латиницы обучают лишь в школе и высших учебных заведениях. Это привело к разделению общества: молодежь читает и пишет на латинице, люди старшего поколения продолжают пользоваться кириллицей. Ситуация с узбекским языком сейчас такова.

Казахстан будет переводить на латиницу человек, которого искал за хищения Интерпол (1 ноября 2017 года):

Беседовал журналист Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода) Аян Калмурат