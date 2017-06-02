Взлет, падение и новый взлет узбекского скульптора

Власти Узбекистана выбрали мастера для создания скульптуры первого президента Ислама Каримова, им стал 72-летний уроженец Ташкента Ильхом Джаббаров.

Предыдущие работы Ильхома Джаббарова – одни из самых известных произведений современного искусства в Узбекистане: памятники Тимуру в Ташкенте и Самарканде, а также памятники плачущей матери и счастливой матери в Ташкенте.

Мало кто оспаривает талант или способности Джаббарова. Однако выбор его несколько ироничен.

Ислам Каримов лично знал Ильхома Джаббарова. С учетом того, сколько скульптур Джаббарова выставлено в городах Узбекистана, было бы справедливо сказать, что Ислам Каримов был благодарен скульптору за его работы. Однако Джаббаров – художник, и его видение того, как должны выглядеть его творения, вошло в противоречие с видением Каримова по крайней мере в двух случаях.

Ильхом Джаббаров представлял себе памятник правителю 13-го века Джелал ад-Дину Манкбурны, – последнему из хорезмшахов – в виде всадника на лошади. Каримов считал, что только завоеватель 14-го века Амир Тимур, объявленный при Каримове отцом узбекской нации, заслуживает увековечения верхом. Мнение президента превалировало, и в Ургенче последний хорезмшах был изображен стоящим.

Около четырех лет назад Ислам Каримов захотел осуществить еще одну работу, посвященную защитникам Узбекистана – военным. Он хотел, чтобы цветной флаг Узбекистана стал частью этой работы. Джаббаров отказался, и вскоре после этого его жизнь пошла под откос. Он потерял свою машину, дом, и некоторые даже думали, что его отправят в тюрьму. Его слава, как кажется, спасла его от тюремного заключения, но его присутствие в Ташкенте, очевидно, стало нежелательным. Он переехал за город и занялся пчеловодством.

Там Джаббаров и оставался до тех пор, пока в сентябре не сообщили о смерти Каримова и комитет по выбору скульптора для увековечения покойного президента не решил поручить этот проект Джаббарову.

По сообщениям, за получение этого проекта конкурировали 58 художников. Были скульпторы не только из Узбекистана, но и из Южной Кореи, Украины, Туркменистана, Германии, Италии и Австралии. Информации о комитете по выбору скульптора не так много, кроме того, что его возглавлял Абдулла Арипов, который ранее был заместителем премьер-министра.

Ранее в блоге «Кишлок Овози» уже упоминали Арипова. Он отвечал за информационные системы и телекоммуникации в Узбекистане с 2002 по 2012 год, но, когда в отношении старшей дочери Каримова, Гульнары, началось следствие по подозрительным многомиллионным сделкам с иностранными телекоммуникационными компаниями, Каримов уволил Арипова. Преемник Каримова Шавкат Мирзияев вернул Арипова из политического забвения, и сейчас Арипов является премьер-министром.

Так человек, уволенный Исламом Каримовым, помог выбрать для создания памятника Каримову человека, которого Каримов унизил и по сути отправил в ссылку.