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Узбекистан

Взлет, падение и новый взлет узбекского скульптора

Узбекский скульптор Ильхом Джаббаров.

Власти Узбекистана выбрали мастера для создания скульптуры первого президента Ислама Каримова, им стал 72-летний уроженец Ташкента Ильхом Джаббаров.

Предыдущие работы Ильхома Джаббарова – одни из самых известных произведений современного искусства в Узбекистане: памятники Тимуру в Ташкенте и Самарканде, а также памятники плачущей матери и счастливой матери в Ташкенте.

Мало кто оспаривает талант или способности Джаббарова. Однако выбор его несколько ироничен.

Проект памятника Исламу Каримову, предложенный скульптором Ильхомом Джаббаровым.
Проект памятника Исламу Каримову, предложенный скульптором Ильхомом Джаббаровым.

Ислам Каримов лично знал Ильхома Джаббарова. С учетом того, сколько скульптур Джаббарова выставлено в городах Узбекистана, было бы справедливо сказать, что Ислам Каримов был благодарен скульптору за его работы. Однако Джаббаров – художник, и его видение того, как должны выглядеть его творения, вошло в противоречие с видением Каримова по крайней мере в двух случаях.

Ильхом Джаббаров представлял себе памятник правителю 13-го века Джелал ад-Дину Манкбурны, – последнему из хорезмшахов – в виде всадника на лошади. Каримов считал, что только завоеватель 14-го века Амир Тимур, объявленный при Каримове отцом узбекской нации, заслуживает увековечения верхом. Мнение президента превалировало, и в Ургенче последний хорезмшах был изображен стоящим.

Около четырех лет назад Ислам Каримов захотел осуществить еще одну работу, посвященную защитникам Узбекистана – военным. Он хотел, чтобы цветной флаг Узбекистана стал частью этой работы. Джаббаров отказался, и вскоре после этого его жизнь пошла под откос. Он потерял свою машину, дом, и некоторые даже думали, что его отправят в тюрьму. Его слава, как кажется, спасла его от тюремного заключения, но его присутствие в Ташкенте, очевидно, стало нежелательным. Он переехал за город и занялся пчеловодством.

Памятник Амиру Тимуру в Ташкенте работы скульптора Ильхома Джаббарова.
Памятник Амиру Тимуру в Ташкенте работы скульптора Ильхома Джаббарова.

Там Джаббаров и оставался до тех пор, пока в сентябре не сообщили о смерти Каримова и комитет по выбору скульптора для увековечения покойного президента не решил поручить этот проект Джаббарову.

По сообщениям, за получение этого проекта конкурировали 58 художников. Были скульпторы не только из Узбекистана, но и из Южной Кореи, Украины, Туркменистана, Германии, Италии и Австралии. Информации о комитете по выбору скульптора не так много, кроме того, что его возглавлял Абдулла Арипов, который ранее был заместителем премьер-министра.

Ранее в блоге «Кишлок Овози» уже упоминали Арипова. Он отвечал за информационные системы и телекоммуникации в Узбекистане с 2002 по 2012 год, но, когда в отношении старшей дочери Каримова, Гульнары, началось следствие по подозрительным многомиллионным сделкам с иностранными телекоммуникационными компаниями, Каримов уволил Арипова. Преемник Каримова Шавкат Мирзияев вернул Арипова из политического забвения, и сейчас Арипов является премьер-министром.

Так человек, уволенный Исламом Каримовым, помог выбрать для создания памятника Каримову человека, которого Каримов унизил и по сути отправил в ссылку.

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