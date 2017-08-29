Узбекистан без Каримова. Взгляд из Казахстана

Менее чем через год после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова новый президент Шавкат Мирзияев стал подвергать критике политику предшественника. Некоторые эксперты говорят, что «Казахстан должен извлечь урок из этой ситуации», другие считают, что «урока извлекать не нужно», и придерживаются мнения, что «политический курс Казахстана стабилен».

Год назад, в конце августа, появились сообщения о том, что один из авторитарных лидеров в Центральной Азии Ислам Каримов, пребывавший у власти более четверти века, находится в тяжелом состоянии. 2 сентября Ташкент объявил о смерти Каримова. Вопросы, кто станет следующим президентом Узбекистана и как он решится без участия Ислама Каримова, привлекли внимание общественности Казахстана.

Жизнь без Каримова​

Менее чем через год после прихода к власти Шавката Мирзияева, который возглавлял правительство при Каримове и был одним из тех, кто проводил его политику, государственный телеканал подверг критике многолетнюю политику первого руководителя независимого Узбекистана. Историки сравнивают ее с «критикой политики культа личности Сталина со стороны Никиты Хрущева» и предполагают, что в Узбекистане, возможно, установится «оттепель Мирзияева», подобно «хрущевской оттепели».

Политические эксперты говорят, что установленная Каримовым строгая политическая система на сторонний взгляд стала значительно мягче. Высокопоставленный чиновник, подвергшийся гонениям при Каримове, был реабилитирован, другой освобожден. Сообщается, что некоторые бежавшие за границу политики и журналисты получили приглашение вернуться на родину, ряду деятелей искусств, на чье творчество было наложено табу, дали разрешение выступать на сцене.

Старшая дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова была отстранена от политики еще при жизни отца. Об ограничении свободы Каримовой сроком на пять лет в 2015 году, возбуждении новых уголовных дел в отношении нее по обвинению в присвоении миллиардов долларов и выводе средств за рубеж стало известно при Мирзияеве. Накануне годовщины со дня кончины отца, 28 августа, младшая дочь Каримова Лола Каримова-Тилляева сообщила, что покидает пост постоянного представителя ООН. Это обстоятельство стало поводом для предположений, что «век семьи Каримовых подошел к концу».​

Взлет и падение Гульнары Каримовой (фотогалерея):

Некоторые представители узбекской политической элиты и интеллигенции, которые прежде восхваляли семью Каримовых, перешли к обличению бывшей власти и стали высказывать критику в эфире государственных телеканалов. Однако Мирзияев, который возглавлял комиссию по похоронам Каримова в Самарканде, в своих официальных докладах с уважением вспоминает первого президента. В августе этого года в Ташкенте и Самарканде были установлены памятники в честь Каримова.

«Начало большой критики»

Эксперты, наблюдающие за переменами в высших эшелонах власти Узбекистана и отмечающие изменения, произошедшие за минувший год, часто высказывают в социальных сетях мнения, что похожая ситуация может повториться и в Казахстане и Астана должна извлечь из этого урок.

Наблюдатели по-разному отвечают на вопрос, извлекла ли Астана урок из транзита власти в Ташкенте. Некоторые эксперты в беседе с репортером Азаттыка говорят, что «казахстанские власти не сделали шаг к тому, чтобы извлечь урок», другие вообще против такой постановки вопроса.

Политолог Дос Кошим говорит, что косвенная критика политики Каримова, звучащая со стороны нового президента Узбекистана Мирзияева, является началом большой критики. По его словам, Мирзияев и те, кто придет к власти после, эту критику будут усиливать. Таким образом, тем, кто находился у власти при Каримове, начнут давать другую оценку.

– То, что понятно рядовым жителям, понятно и властям. Поэтому, пока есть возможность, нужно исправлять ситуацию. Потому что сделанное сегодня властями завтра в любом случае встанет у них на пути. По-моему, урок в этом. Однако извлекать урок сложно, если сам лично с этим не сталкиваешься. В истории эта ситуация повторялась не раз, – говорит Дос Кошим.

Оппозиционный политик Серикболсын Абдильдин считает, что Нурсултан Назарбаев и без примера с Узбекистаном хорошо знает, какая критика будет высказана после смены власти.

– Поэтому заметно, что в качестве преемника он готовится оставить одного из близких родственников. Других действий не замечено, – говорит он.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью агентству Bloomberg в ноябре прошлого года высказал свое мнение касательно предположений о преемнике. «Если говорить о законах и Конституции, то она позволяет мне выставлять свою кандидатуру и дальше. Я никого не примеряю. Наследственность моих детей я не предусматриваю. Я думаю, что это не для нас», – сказал он.

Политолог Азимбай Гали, который часто проводит сравнение между Узбекистаном и Казахстаном, сопоставляет политическую и экономическую ситуацию в обеих странах, считает, что политическая ситуация в Казахстане немного другая. По его мнению, после смены власти в Казахстане тоже будет звучать критика в адрес нынешней власти.

– Следующая власть, возможно, подвергнет критике борьбу нынешней власти с коррупцией, – полагает Азимбай Гали.

Между тем депутат мажилиса парламента, лидер Коммунистической народной партии Казахстана Владислав Косарев считает, что президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву «нет необходимости извлекать урок» из транзита власти в Узбекистане. По его мнению, в свое время смена власти в Узбекистане сопровождалась «несправедливостью и различными уловками».

– У нашей страны есть стабильный курс. И мы не должны его терять, – говорит Косарев.

На вопрос, будет ли следующий президент придерживаться «стабильного курса», он ответил:

– Говорить о следующем президенте еще рано. Мы знаем своего нынешнего президента. О следующем президенте будем говорить позже.

Усиление статуса президента

Буквально сразу же после кончины Ислама Каримова Нурсултан Назарбаев назначил свою старшую дочь Даригу Назарбаеву депутатом сената. Это назначение некоторые расценили как «предусмотрительность Назарбаева», «начало транзита власти». Потому что в случае ее назначения председателем сената, согласно Конституции, при чрезвычайных обстоятельствах она станет человеком, который будет временно исполнять обязанности президента. Однако, несмотря на различные слухи, Назарбаева удовлетворилась должностью председателя комитета сената по международным делам, обороне и безопасности.​

Фотогалерея: Вехи Дариги Назарбаевой

​В качестве еще «одной осмотрительности» Нурсултана Назарбаева в вопросах транзита власти называют внесенные весной 2017 года поправки в Конституцию. В эту Конституцию, принятую в 1995 году и превратившую Казахстан в республику с суперпрезидентской властью, и прежде вносили изменения, направленные на усиление статуса президента. В принятых в этом году в Конституцию дополнениях утверждается, что «основополагающие принципы деятельности Республики, заложенные Основателем независимого Казахстана, Первым президентом Республики Казахстан – Елбасы, и его статус являются неизменными».

Нурсултан Назарбаев и сам неоднократно поднимал вопрос о возможном транзите власти в Казахстане, однако ограничивался лишь общими словами. Президент Назарбаев несколько раз заявлял, что у него нет мысли передавать власть по наследству, однако как-то он упомянул, что не исключает, что президентом Казахстана может стать женщина. Критики политической системы Казахстана и те, кто делает прогнозы по будущему развитию страны, высказывают различные предположения о том, как в Астане будет происходить смена власти.