За каждым зарубежным журналистом на Ашгабатских играх следят по два «гида»

В Ашгабате продолжаются Пятые Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Организаторы игр пригласили очень много зарубежных журналистов для освещения мероприятия. Но кроме того, что у некоторых из приглашенных журналистов впоследствии отозвали выданную ранее аккредитацию, за теми, кому разрешили въехать в страну, неустанно следят.

Один из зарубежных журналистов, говоривший с «Азатлыком» (Туркменской редакцией Радио Свобода) на условиях анонимности, рассказал, что большинству зарубежных журналистов также не разрешают делать видео- и фотоснимки соревнований, объясняя это отсутствием у них прав на съемку.

Представитель западного СМИ рассказал, что к каждому журналисту прикреплены по два гида, которые не скрывают, что должны три раза в день отчитываться перед своими кураторами из комитета национальной безопасности Туркменистана.

«У меня два гида, они почти всегда со мной. Это было одним из условий, которые нам поставили сразу по приезде в Ашгабат. Я не могу передвигаться самостоятельно, они должны все время находиться со мной. Они мне сказали, что у них такие инструкции. Они также не скрывают, что должны отчитываться перед кураторами три раза в день. Эти гиды – двое молодых ребят – девушка и парень, как они сами рассказали, студенты местных университетов. Они неплохо говорят по-английски и переводят мне. Как я понимаю, нам дали по два гида, потому что так меньше вероятности, что они будут откровенничать с журналистами или что-нибудь скроют от спецслужб», – говорит журналист.

Он также говорит, кроме того, что зарубежные журналисты не могут выезжать за пределы Ашгабата, им не разрешают ездить, куда они пожелают даже в пределах города. По словам журналиста, территория спортивных объектов, где проходят соревнования, просто кишит полицейскими и уборщиками.

«Нас возят только по тем местам, которые были одобрены властями. Там, где мы были, меня очень поразили до блеска вычищенные улицы. Очень много женщин-уборщиц. Они все одеты в национальные одежды, но нам не разрешают разговаривать с ними и фотографировать. Часто с нами ходит сам руководитель Олимпийского комитета по имени Азат Мурадов, который постоянно хвалится, что все зарубежные СМИ пишут только позитивные новости об играх. Еще я был поражен количеством полицейских, они расставлены через каждые 20–30 метров», – делится своими впечатлениями журналист.

Наш коллега, говоривший на условиях анонимности, также рассказал, что большинство представителей зарубежных СМИ, приехавших по случаю Ашгабатских игр, интересует не само состязание, а возможность получить информацию про одну из самых закрытых стран мира.

«Я не буду скрывать, и я не один такой, кто приехал сюда не из-за игр, конечно. Мы очень рассчитывали получить возможность увидеть Туркменистан и пообщаться с обычными туркменами. Но, к сожалению, нам не дали такой возможности. Когда нам сказали, что не сможем выехать за пределы Ашгабата, я надеялся хотя бы походить и поснимать местные рынки, учреждения. Но пока не получилось. Нас возят только в торговый центр «Беркарар». Но, несмотря на это, мы сделаем все, чтобы получить наиболее полезную информацию от этой поездки», – рассказал журналист.

Организаторы Пятых Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам за несколько месяцев до их начала предупредили приглашенных на состязание спортсменов, гостей и журналистов о том, что нахождение под присмотром местных гидов будет одним из условий выдачи визы.

«Путешествуя по Туркменистану, туристы всегда должны сопровождаться экскурсоводом», – говорится на официальном сайте игр.

Также стоит отметить, что у нескольких зарубежных СМИ, в том числе таких, как Guardian, Associated Press, и нескольких других, были отозваны ранее выданные аккредитации с формулировкой «из-за чрезвычайно повышенного интереса». «Азатлык» также подавал заявление на аккредитацию, но так ее и не дождался.