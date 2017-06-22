Ужасы гражданской войны, которые власти не дадут забыть

27 июня Таджикистан отмечает 20-летие подписания окончательного мирного соглашения. Некоторые считают, что страна движется в неверном направлении, другие же задаются вопросом, почему народ терпит бесчинства элиты и в большинстве своем безмолвствует.

Управление Таджикистаном на сегодняшний день по своей сути – это семейный бизнес. Президент Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном практически с первых дней гражданской войны, продлившейся с 1992 по 1997 год. После окончания войны Рахмон занялся постепенным искоренением политических оппонентов. А сейчас его уже взрослые дети занимают видные государственные посты.

Коррупция процветает, страна по-прежнему бедна, а сотни тысяч граждан Таджикистана уезжают на заработки в Россию из-за отсутствия работы на родине.

Некоторые считают, что страна движется в неверном направлении, а многие наблюдатели задаются вопросом, почему народ Таджикистана терпит бесчинства элиты и в большинстве своем безмолвствует.

Ответ на это – прошедшая гражданская война.

Выросшее после окончания войны поколение знает о ней лишь по рассказам. Но те, кто пережил войну, никогда о ней не забудут и в большинстве своем готовы вытерпеть какие угодно выходки правительства, лишь бы не было новой гражданской войны.

Вспомним о некоторых трагических событиях гражданской войны в Таджикистане.

Информированные авторы писали, что война началась в результате демонстраций в Душанбе весной 1992 года. Затем, неожиданно, коалиция демократических, исламских и местных этнических групп сформировала Объединенную таджикскую оппозицию [ОТО] и выступила против правительства. Писали о хаотичных первых месяцах войны, в результате которых директор совхоза Рахмонов оказался на руководящих должностях при поддержке проправительственных полевых командиров.

Шокирующие потери

Бои шли в тех горных селах и городах к востоку от Душанбе, о которых мало кто когда-либо слышал, таких как Комсомолабад, Гарм и Тавиль-Дара. Они были аренами непрекращающихся боевых действий. Потери были шокирующими, с учетом того, что население страны составляло менее шести миллионов человек. Нередко во время вспышек боевых действий сотни бойцов, в основном из правительственных войск, погибали за одну-две недели.

Предпринимались постоянные попытки ввести режим прекращения огня, который редко соблюдался воюющими сторонами хотя бы сутки. Только соглашения об обмене телами погибших могли прекратить боевые действия на какое-то время, и даже в этом случае только в одном или двух районах.

И это продолжалось снова и снова в течение пяти лет.

Западный сосед Узбекистан закрыл границу для беженцев из Таджикистана, а северный сосед Кыргызстан согласился лишь на пересечение беженцами его территории. Десятки тысяч граждан Таджикистана и многие вооруженные бойцы ОТО решили бежать в Афганистан, где также шла гражданская война.

Проправительственные силы имели подкрепление благодаря присутствию российских пограничников и 201-й российской дивизии, которая осталась в Таджикистане после распада СССР в конце 1991 года. Российские пограничники часто участвовали в перестрелках с силами ОТО, которые пытались вновь попасть в Таджикистан из Афганистана. Москва постоянно отрицала, что войска 201-й дивизии участвовали в боевых действиях в Таджикистане, но, например, воздушные удары по позициям ОТО не могли быть нанесены никем, кроме как российскими войсками.

Узбекистан отправил войска, за ним последовали и Казахстан, и Кыргызстан. Вместе с российскими подразделениями они стали миротворческими силами СНГ.

ОТО не делала особых различий между ними и таджикскими правительственными силами. Мало того что силы ОТО атаковали эти миротворческие подразделения, они также инициировали террористические акции, вдали от мест боевых действий или взрывая их автомобили в разных городах, включая Душанбе.

Слабость позиций правительства

Проправительственные силы были не лучше, особенно военизированные подразделения, известные как «Народный фронт». Их руководители вели себя как полевые командиры.

Город Турсунзаде, где расположен крупнейший алюминиевый завод в Центральной Азии, был ареной многочисленных стычек до тех пор, пока молодой командир 1-й бригады таджикской армии полковник Махмуд Худайбердиев не взял его под свой контроль. Отряд Худайбердиева был лучшим по вооруженности и обученности в вооруженных силах Таджикистана. Худайбердиев дважды использовал город Турсунзаде для продвижения к Душанбе, предъявляя требования об изменениях в правительстве.

Позиция правительства была настолько слабой, что у Рахмона не было особого выбора, кроме как уступить этим требованиям и в конечном итоге сделать Худайбердиева командующим президентской гвардией.

Другие подразделения таджикской армии временами беспредельничали. В декабре 1996 года две группы военных наблюдателей ООН, направлявшиеся в Гарм, были остановлены на контрольно-пропускном пункте правительства. Военные всячески над ними издевались, а затем, сопроводив их в поле и поставив в шеренгу, инсценировали казнь, стреляя поверх голов.

Были и другие группы, такие как банда братьев Садировых. Чтобы обеспечить безопасный проход для своего брата и других членов бандформирования из Афганистана в Таджикистан в феврале 1997 года, Бахром Садиров взял в заложники сотрудников ООН и организации «Красный Крест», российских журналистов и министра безопасности Саидимира Зухурова.

Правительству не оставалось ничего другого, как подчиниться, хотя в итоге заложники были освобождены и, что удивительно, силы правительства и ОТО объединились, чтобы напасть на группу Садирова.

Не участвующее в боевых действиях население и общественные деятели постоянно становились мишенями для убийств. Главный муфтий Фатхулло Шарифзода и его семья были застрелены в январе 1996 года; 65-летнего ректора Душанбинской медицинской школы Юсуфа Ишаки убили в мае 1996 года. Во время гражданской войны было убито более 40 журналистов.

Страдания населения

Население страдало от дефицита продовольствия. В Согдийской области, в Ферганской долине, было относительно спокойно по сравнению с остальной частью страны, но нехватка продовольствия спровоцировала демонстрации в Ура-Тюбе и Худжанде в мае 1996 года. Во время беспорядков, разразившихся в Ура-Тюбе, правительственные войска открыли огонь по толпе, убив нескольких человек.

В конце июля того же года разразился еще один бунт в Хороге, где находились бежавшие от военных действий жители центрального Таджикистана, которые выступили против обложения налогами товаров первой необходимости. В результате беспорядков было убито три человека.

Были и вспышки брюшного тифа, который бушевал из-за находившейся в плачевном состоянии медицины.

Кровопролитные инциденты случались и после подписания мирного соглашения, но постепенно они сошли на нет, став скорее исключением, нежели нормой.

Конфликт истощил нацию, и это ощущается и 20 лет спустя. Большинство жителей Таджикистана помнят обо всем этом и по сей день. А если кто-то вдруг позабыл об этом, то правительство обязательно напомнит им об ужасах гражданской войны. В особенности – накануне выборов, когда к населению обращаются с вопросом: хотят ли они нынешнее правительство или предпочитают риск возвращения гражданской войны.

Брюс Панниер, Салимжон Аюбов, Алиса Вальсамаки

Статья переведена на русский язык журналистами Радио «Азаттык» (Казахской редакцией Радио Свобода)

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