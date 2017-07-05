В Таджикистане при инциденте убиты четверо родственников беглого полковника

В Восейском районе Таджикистана в результате столкновения между сотрудниками милиции и родственниками экс-командира таджикского ОМОН, ныне – одного из командиров экстремистской группировки «Исламское государство» Гулмурода Халимова, убито четыре родственника беглого полковника.

Источник Радио «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода) сообщил 5 июля, что в Восейском районе Таджикистана произошел инцидент между милицией и родственниками экс-командира таджикского ОМОН, ныне – одного из командиров экстремистской группировки «Исламское государство» Гулмурода Халимова. Источник отметил, что группа родственников Гулмурода Халимова во главе его 53-летнего брата Султонмурода Халимова на территории кишлака Ибрати Восейского района оказала сопротивление сотрудникам милиции, после чего последние были вынуждены открыть огонь на поражение. Передвижение родных беглого полковника из Варзобского района отслеживали сотрудники УБОП.

При столкновении ножевые ранения получил Анвар Хусейнов, заместитель начальника УБОП МВД Таджикистана. Ранение прошло мимо легких, после операции он чувствует себя нормально.

«Тела двух братьев и двух племянников Гулмурода Халимова находятся в морге Куляба на экспертизе», – сказал источник.

Инцидент произошел минувшей ночью на территории Восейского района, в 10 километрах от соляной горы «Ходжа Мумин» и вблизи кишлака Ибрати. Из-за чего возник конфликт и как родственники Халимова оказались на территории Восейского района, пока неизвестно. Между тем кишлак Ибрат находится всего в 25-30 километрах от границы с Афганистаном.

Полковник Гулмурод Халимов исчез в апреле 2015 года, а в конце мая заявил, что находится в Сирии. В своем видеообращении бывший командир ОМОН МВД Таджикистана заявил, что в МВД ограничивали его религиозную свободу, в частности, ему запрещали молиться, поэтому он решил присоединиться к «Исламскому государству».

Таджикские власти обвиняют беглого полковника в измене родине. По информации Генпрокуратуры Таджикистана, против Халимова возбуждено уголовное дело по трем статьям уголовного кодекса страны. Они разыскивают экс-командира ОМОН через Интерпол.

США объявили награду в три миллиона долларов за информацию о местонахождении Гулмурода Халимова, который летом прошлого года был назначен и.о. военного министра группировки «ИГ».

Ранее под арест в Таджикистане попали сын и племянник Халимова. Власти Таджикистана обвиняют племянника экс-командира ОМОН Гулмурода Халимова в вербовке таджикской молодежи, в том числе сына беглого полковника, в Сирию. Племянник бывшего полковника был задержан в России в мае. Источник в правоохранительных органах Варзобского района сказал в беседе с Радио «Озоди», что племянник Халимова был экстрадирован на родину неделю назад. По его словам, он является сыном одного из шести братьев беглого полковника.

Источник отметил, что экстрадиция была осуществлена по запросу Таджикистана. «После задержания сына Гулмурода Халимова в апреле этого года было установлено, что его завербовал в ряды «Исламского государства» именно Ф. Халимов, который связывался с ним под разными именами. На связи с сыном Халимова были и другие соратники беглого полковника», – сказал собеседник.

Тем временем уголовное дело в отношении Бехруза Гулмурода, сына экс-командира ОМОН МВД, передано в суд.

​Гулмурод Халимов родился в 1975 году в кишлаке Дараи Фони Варзобского района, в годы гражданской войны в Таджикистане служил в Президентской гвардии. После обучения в Высшей Академии МВД Таджикистана и прохождения специальных курсов-тренингов в России и США дошел в карьере до должности командира ОМОН МВД Таджикистана. ​Гулмурод Халимов участвовал в спецоперациях против незаконных вооруженных группировок в городе Хороге и Раштской долине, за что был награжден правительственными наградами.