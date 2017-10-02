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Центразия

Референдум в Иракском Курдистане и курды Центральной Азии

Женщины с флагами Курдистана в день проведения референдума о независимости Курдистана. Киркук, Ирак, 25 сентября 2017 года.

Курдская диаспора, депортированная из Кавказа в страны Центральной Азии в годы сталинских репрессий, проведенный в Курдском автономном районе в Ираке референдум о независимости назвали «сбывшейся многовековой мечтой курдов о свободе и независимости».

Заставляющий тревожиться Курдистан

В Курдском автономном районе Ирака 25 сентября прошел референдум о независимости Курдистана. В нем приняли участие 72 процента избирателей. По данным голосования, независимость региона поддержали 92, 7 процента проголосовавших. После референдума представители курдской диаспоры в разных странах начали поздравлять друг друга.

Руководители соседних с Ираком стран – Ирана и Турции - считают этот референдум «опасным» и заявляют, что официально не признают независимость Курдистана. Центральная власть в Багдаде призналареферендум «незаконным» и прекратила международные авиарейсы над территорией Иракского Курдистана. Центральная власть начала направлять войска к подконтрольной курдам границе с Ираном, Сирией и Турцией. Багдад, Анкара и Тегеран намерены воспрепятствовать экономическим связям Иракского Курдистана с регионом и заставить их жителей отказаться от независимости после того, как они окажутся в изоляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен объявить экономическую и военную блокаду Курдистану.

В ходе встречи президентов Турции и России 29 сентября в Анкаре Эрдоган и Путин объявили, что поддерживают территориальную целостность Ирака. США также заявили, что официально не признают результаты референдума в Иракском Курдистане. Арабские страны Ближнего Востока также не поддержали проведение этого референдума. За признание независимости Курдистана выступил лишь Израиль. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Ирака и лидера Иракского Курдистана в Париж за стол переговоров.

Президент Курдистана Масуд Барзани голосует на референдуме. Эрбил, 25 сентября 2017 года.
Президент Курдистана Масуд Барзани голосует на референдуме. Эрбил, 25 сентября 2017 года.

Территория Курдистана находится между Ираном, Ираком, Турцией и Сирией. Среди этих стран право на автономию имеют лишь курды Иракского Курдистана. Курдистан впервые проводит референдум о независимости. Сообщается, что в то время, как на избирательных участках в Иракском Курдистане проводилось голосование, на рынках и в магазинах поднялись цены на товары народного потребления. От участия в референдуме Курдского автономного округа отказались партия «Горран» и Исламская группа Курдистана. Вместе с тем бойкот рефрендуму объявили местные арабы, туркмены и езиды округа.

Курдская диспора в Центральной Азии

В Центральной Азии большинство курдов проживает в Казахстане и Кыргызстане. Диаспора образовалась после депортации курдов в годы сталинской репрессии в 1937 году. Позднее еще одна волна переселенцев из числа курдов пришлась на 1944 год. Они были на положении спецпереселенцев. Только после 1956 года местные курды избавились от этого ярлыка и получили одинаковые со всеми права.

По словам представителей курдской диаспоры, некоторые из них в свое время были вынуждены указывать, что по национальности являются азербайджанцами или турками. Поэтому данные об их численности в Центральной Азии неточные. Считается, что в Казахстане проживает около 49 тысяч курдов, однако по словам Князя Мирзоева, председателя Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг», в стране может насчитываться около 80 тысяч курдов. В Кыргызстане численность курдов превышает 13 тысяч человек, однако по мнению лидера общественного объединения курдов «Мидия» в Кыргызстане Рамазана Сеидова, в настоящее время в стране проживает около 30 тысяч курдов.

Курдский женский ансамбль на концерте в честь Международного женского дня. Эрбиль, Курдистан. 8 марта 2014 года.
Курдский женский ансамбль на концерте в честь Международного женского дня. Эрбиль, Курдистан. 8 марта 2014 года.

​В Казахстане курды в основном проживают в Южно-Казахстанской и Алматинской областях. В Кыргызстане курды живут в Чуйской, Ошской, Джалалабадской, Ошской и Таласской областях.

По сравнению с другими странами Центральной Азии, курды, проживающиев Казахстане и Кыргызстане, создают свои культурные ассоциации и проводят национальные мероприятия. В парке Бишкека 25 сентября местные курды с флагами Кыргызстана и Курдистана отметили проведение референдума национальными танцами и песнями. «Союз курдов» Казахстана после референдума в Ираке поздравил президента Курдистана Масуда Барзани с тем, что «многовековая мечта курдов за свободу и независимости Курдистана сбылась».

По словам председателя Ассоциации курдов «Барбанг» в Казахстане Князя Мирзоева, впервые в Казахстан курды приехали из Южного Кавказа в 1937 году. Турецкие курды вначале перебрались на территорию Советского Союза, позднее их переселили сюда.

– В конце ноября этого года мы собираемся отметить 80-летие переселения курдов в Казахстан. Мы не забудем того, какую заботу проявил к нам казахский народ, когда нас сюда переселили. Думаю, у каждой курдской семьи есть что рассказать по этому поводу, – говорит Князь Мирзоев.

По его словам, в годы правления Саддама Хусейна в Ираке права курдов Курдистана были сильно ограничены. В Турции также оказывали сильное давление на курдов.

– До прихода Эрдогана к власти в 2003 году курды находились под сильным давлением. В Турции только теперь позволили курдам говорить на своем языке, – говорит председатель Ассоциации курдов в Казахстане.

По словам Князя Мирзоева, представители диаспоры положительно восприняли проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

– Мы считаем этот референдум явлением демократии. С человеческой позиции, нужно уважать результаты референдума, – говорит он.

Руководитель Ассоциации курдов Казахстана говорит, что курды Кыргызстана и Казахстана близкие по своему происхождению. Кроме стран Центральной Азии, курдские диаспоры есть и на Кавказе, в Азербайджане, Армении и Грузии. В Центральной Азии численность курдов сейчас сократилась в Узбекистане. Туркменские курды – это в основном переселенцы из Хорасанского региона Ирана.

– Курдский и таджикский языки относятся к одной иранской группе языков, однако в Таджикистане курдов очень мало, почти нет, – говорит Князь Мирзоев.

Руководитель общественного объединения курдов «Мидия» в Кыргызстане Рамазан Сеидов говорит, что у них нет тесных отношений с курдами, проживающими в Узбекистане и Туркменистане, тем не менее они поддерживают связь с ними.

– В Ташкентской области в Узбекистане проживает небольшая курдская диаспора. Отец нынешнего президента иракского Курдистана Масуда Барзани Мустафа Барзани также жил в Ташкенте в советское время с 1947 по 1958 годы. Более 30 тысяч курдов в Туркменистане уже ассимилировались. Большинство из них не знает своего языка, – говорит «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) руководитель курдского объединения в Кыргызстане.

Ирак сообщил о закрытии границы со странами, граничащими с Курдской автономией в Ираке. Ирак – федеративное государство, в котором курдский и арабский языки являются официальными. Курды в Ираке являются вторым по численности народом после арабов. Численность населения Ирака превышает 30 миллионов человек.

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