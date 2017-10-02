Референдум в Иракском Курдистане и курды Центральной Азии

Курдская диаспора, депортированная из Кавказа в страны Центральной Азии в годы сталинских репрессий, проведенный в Курдском автономном районе в Ираке референдум о независимости назвали «сбывшейся многовековой мечтой курдов о свободе и независимости».

Заставляющий тревожиться Курдистан

В Курдском автономном районе Ирака 25 сентября прошел референдум о независимости Курдистана. В нем приняли участие 72 процента избирателей. По данным голосования, независимость региона поддержали 92, 7 процента проголосовавших. После референдума представители курдской диаспоры в разных странах начали поздравлять друг друга.

Руководители соседних с Ираком стран – Ирана и Турции - считают этот референдум «опасным» и заявляют, что официально не признают независимость Курдистана. Центральная власть в Багдаде призналареферендум «незаконным» и прекратила международные авиарейсы над территорией Иракского Курдистана. Центральная власть начала направлять войска к подконтрольной курдам границе с Ираном, Сирией и Турцией. Багдад, Анкара и Тегеран намерены воспрепятствовать экономическим связям Иракского Курдистана с регионом и заставить их жителей отказаться от независимости после того, как они окажутся в изоляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен объявить экономическую и военную блокаду Курдистану.

В ходе встречи президентов Турции и России 29 сентября в Анкаре Эрдоган и Путин объявили, что поддерживают территориальную целостность Ирака. США также заявили, что официально не признают результаты референдума в Иракском Курдистане. Арабские страны Ближнего Востока также не поддержали проведение этого референдума. За признание независимости Курдистана выступил лишь Израиль. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Ирака и лидера Иракского Курдистана в Париж за стол переговоров.

Территория Курдистана находится между Ираном, Ираком, Турцией и Сирией. Среди этих стран право на автономию имеют лишь курды Иракского Курдистана. Курдистан впервые проводит референдум о независимости. Сообщается, что в то время, как на избирательных участках в Иракском Курдистане проводилось голосование, на рынках и в магазинах поднялись цены на товары народного потребления. От участия в референдуме Курдского автономного округа отказались партия «Горран» и Исламская группа Курдистана. Вместе с тем бойкот рефрендуму объявили местные арабы, туркмены и езиды округа.

Курдская диспора в Центральной Азии

В Центральной Азии большинство курдов проживает в Казахстане и Кыргызстане. Диаспора образовалась после депортации курдов в годы сталинской репрессии в 1937 году. Позднее еще одна волна переселенцев из числа курдов пришлась на 1944 год. Они были на положении спецпереселенцев. Только после 1956 года местные курды избавились от этого ярлыка и получили одинаковые со всеми права.

По словам представителей курдской диаспоры, некоторые из них в свое время были вынуждены указывать, что по национальности являются азербайджанцами или турками. Поэтому данные об их численности в Центральной Азии неточные. Считается, что в Казахстане проживает около 49 тысяч курдов, однако по словам Князя Мирзоева, председателя Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг», в стране может насчитываться около 80 тысяч курдов. В Кыргызстане численность курдов превышает 13 тысяч человек, однако по мнению лидера общественного объединения курдов «Мидия» в Кыргызстане Рамазана Сеидова, в настоящее время в стране проживает около 30 тысяч курдов.

​В Казахстане курды в основном проживают в Южно-Казахстанской и Алматинской областях. В Кыргызстане курды живут в Чуйской, Ошской, Джалалабадской, Ошской и Таласской областях.

По сравнению с другими странами Центральной Азии, курды, проживающиев Казахстане и Кыргызстане, создают свои культурные ассоциации и проводят национальные мероприятия. В парке Бишкека 25 сентября местные курды с флагами Кыргызстана и Курдистана отметили проведение референдума национальными танцами и песнями. «Союз курдов» Казахстана после референдума в Ираке поздравил президента Курдистана Масуда Барзани с тем, что «многовековая мечта курдов за свободу и независимости Курдистана сбылась».

По словам председателя Ассоциации курдов «Барбанг» в Казахстане Князя Мирзоева, впервые в Казахстан курды приехали из Южного Кавказа в 1937 году. Турецкие курды вначале перебрались на территорию Советского Союза, позднее их переселили сюда.

– В конце ноября этого года мы собираемся отметить 80-летие переселения курдов в Казахстан. Мы не забудем того, какую заботу проявил к нам казахский народ, когда нас сюда переселили. Думаю, у каждой курдской семьи есть что рассказать по этому поводу, – говорит Князь Мирзоев.

По его словам, в годы правления Саддама Хусейна в Ираке права курдов Курдистана были сильно ограничены. В Турции также оказывали сильное давление на курдов.

– До прихода Эрдогана к власти в 2003 году курды находились под сильным давлением. В Турции только теперь позволили курдам говорить на своем языке, – говорит председатель Ассоциации курдов в Казахстане.

По словам Князя Мирзоева, представители диаспоры положительно восприняли проведение референдума о независимости Иракского Курдистана.

– Мы считаем этот референдум явлением демократии. С человеческой позиции, нужно уважать результаты референдума, – говорит он.

Руководитель Ассоциации курдов Казахстана говорит, что курды Кыргызстана и Казахстана близкие по своему происхождению. Кроме стран Центральной Азии, курдские диаспоры есть и на Кавказе, в Азербайджане, Армении и Грузии. В Центральной Азии численность курдов сейчас сократилась в Узбекистане. Туркменские курды – это в основном переселенцы из Хорасанского региона Ирана.

– Курдский и таджикский языки относятся к одной иранской группе языков, однако в Таджикистане курдов очень мало, почти нет, – говорит Князь Мирзоев.

Руководитель общественного объединения курдов «Мидия» в Кыргызстане Рамазан Сеидов говорит, что у них нет тесных отношений с курдами, проживающими в Узбекистане и Туркменистане, тем не менее они поддерживают связь с ними.

– В Ташкентской области в Узбекистане проживает небольшая курдская диаспора. Отец нынешнего президента иракского Курдистана Масуда Барзани Мустафа Барзани также жил в Ташкенте в советское время с 1947 по 1958 годы. Более 30 тысяч курдов в Туркменистане уже ассимилировались. Большинство из них не знает своего языка, – говорит «Азаттыку» (Казахской редакции Радио Свобода) руководитель курдского объединения в Кыргызстане.

Ирак сообщил о закрытии границы со странами, граничащими с Курдской автономией в Ираке. Ирак – федеративное государство, в котором курдский и арабский языки являются официальными. Курды в Ираке являются вторым по численности народом после арабов. Численность населения Ирака превышает 30 миллионов человек.