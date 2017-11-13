Ключи от интеграции в Центральной Азии Узбекистан ищет в селе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев предложил учредить Ассоциацию руководителей регионов и бизнес-сообществ стран Центральной Азии. Эксперты скептически относятся к жизнеспособности такого объединения, но отмечают, что оно может быть эффективным в решении некоторых региональных проблем.

10-11 ноября в узбекистанском Самарканде прошла международная конференция «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания». В мероприятии, прошедшем под эгидой ООН и в формате сотрудничества «Центральная Азия – Европейский союз», приняли участие представители международных организаций, министры иностранных дел стран региона. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев выступил с инициативой создания Ассоциации глав регионов и бизнес-сообществ стран Центральной Азии в целях развития торгово-экономических связей, назвав их приоритетными.

Предложения из Самарканда и спор, дошедший до Женевы

Президент Узбекистана призвал утвердить общерегиональную Программу развития транспортных коммуникаций и взаимодействовать в целях обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии. Мирзияев также сообщил о создании Международного исследовательского центра имени Имама Бухари в Самарканде и Центра исламской цивилизации в Ташкенте в целях профилактики радикализации молодежи в странах региона. Он также озвучил проблемы, связанные с использованием водных ресурсов и завершением процесса делимитации и демаркации государственных границ в регионе.

Предложение Узбекистана по налаживанию интеграционного взаимодействия в Центральной Азии прозвучало в разгар напряженности между Астаной и Бишкеком из-за ситуации на границе: управляемый бессменным президентом Казахстан усилил погранконтроль (из-за чего в пунктах пропуска - скопления грузового транспорта) еще до очередных президентских выборов в Кыргызстане. После серии резонансных заявлений президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Казахстан, ссылаясь на требования Евразийского экономического союза (ЕАЭС), ужесточил проверки на границе и возвратил некоторые грузы с кыргызстанской продукцией. Бишкек в свою очередь обратился с жалобой в ЕАЭС и во Всемирную торговую организацию (ВТО) на действия казахстанской стороны. В ВТО жалобу Кыргызстана рассмотрели 10 ноября. Делегация Казахстана в Женеве повторила позицию, неоднократно ранее озвученную в ходе заседаний региональных организаций, сделав упор на том, что действия Астаны связаны с необходимостью борьбы с «контрабандой». Бишкек обратил внимание на «искусственные», по его мнению, барьеры, создаваемые грузоперевозчикам.

​Шаги после Каримова

После кончины первого президента Ислама Каримова в прошлом году Узбекистан принимает попытки по налаживанию отношений с соседними центральноазиатскими странами. До проведения президентских выборов в стране Ташкент направил делегации в приграничные регионы соседних стран – Таджикистана и Кыргызстана – и приступил к обсуждению сотрудничества.

Шавкат Мирзияев после победы на президентских выборах заявил, что налаживание отношений со странами региона будет приоретным в его политике. Свой первый зарубежный официальный визит он совершил в соседний Туркменистан, где принял участие в открытии автомобильного и железнодорожного мостов Туркменабад – Фараб в Лепабском велаяте.

В Центральной Азии, изобилующей анклавами, летом этого года заработали закрывавшиеся ранее пограничные посты, возобновилось движение по ряду автомобильных и железных дорог.

Инициативы президента Мирзияева о создании Ассоциации глав приграничных регионов и бизнес-сообществ и о проведении межрегиональных форумов для стран Центральной Азии не новы. Форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России проводятся регулярно, недавно прошел 14-й по счету такой форум. Эти мероприятия ежегодно проходит в приграничных регионах, поочередно в России и Казахстане. Такие форумы межрегионального сотрудничества не проходят без участия глав двух государств.

«Использование потенциала региона»

Казахстанские эксперты прокомментировали предложение Узбекистана об углублении регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Политолог Гульшат Нурымбетова обращает внимание на то, что ранее в Центральной Азии уже предпринимали шаги по налаживанию интеграционного взаимодействия, однако они не находили поддержки в и заходили в тупик. В качестве примера политолог привела организацию Центрально-Азиатского сотрудничества. Организация начала функционировать в 2002-2005 годы и затем была поглощена ЕАЭС.

– Прежде Узбекистан оставался в стороне и не присоединялся к инициативам по развитию регионального сотрудничества. Теперь Узбекистан сам выступает с такими предложениями. Время покажет, найдет последнее предложение поддержку среди стран региона или нет, – говорит Гульшат Нурымбетова «Азаттыку».

Упоминая нынешнюю ситуацию на казахско-кыргызской границе, политолог отмечает, что Казахстан, вероятно, не будет против такой ассоциации.

– Казахстан, который является миротворческой площадкой, наверное, предпримет уместные шаги в отношении Кыргызстана. Казахстан также не будет против ассоциации, предложенной Узбекистаном. Однако возникает еще один вопрос: насколько эффективной она будет в решении вопросов, – говорит политолог Гульшат Нурымбетова.

Эксперт по проблемам Центральной Азии Расул Жумалы считает своевременным предложение Узбекистана о создании Ассоциации глав и бизнес-сообществ региона.

– Региональное сотрудничество и прежде имело важное значение, однако не развивалось по разным причинам. Президент Мирзияев по сравнению с Назарбаевым и покойным Каримовым, не оглядываясь на такие страны, как Россия и Китай, делает заявления и принимает решения по регулированию вопросов региона, и это вселяет надежду. Это важно с позиции использования потенциала самого Центральноазиатского региона, – говорит Расул Жумалы «Азаттыку».

По его словам, у стран Центральной Азии, которые взаимодополняют друг друга и с экономической, и культурной позиций, есть свои особенности, свойственные региону.

– На местном уровне регулируются вопросы, связанные с экономикой, водой, сельским хозяйством. Никто, кроме местных акимов и предпринимателей, не знает лучше положение на местах. Поэтому будет замечательно, если это предложение приведет к конкретным действиям, – говорит эксперт.

Поддержка предложения Узбекистана зависит от позиции и воли политических элит, говорит он.

– Политики могут делать различные заявления. К примеру, решение Казахстана по усилению режима пограничного контроля после слов Атамбаева было неправильным, – говорит Расул Жумалы, добавляя, что Казахстан и Узбекистан, которые имеют весомый политический и экономический потенциал, должны чувствовать свою ответственность за ситуацию в регионе.

Материал Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода)