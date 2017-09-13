Первая леди Узбекистана выходит из тени?

В ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Бишкек в центре внимания оказалась и его жена. Некоторые СМИ отметили ее красоту.

Имя первой леди Узбекистана до недавнего времени не было известно широкой публике. Зироатхон Хошимова, будучи супругой премьер-министра Узбекистана, во избежание неприятностей для семьи не выделялась среди знакомых и коллег, сторонилась частых встреч с подругами, даже с родственниками, никогда не была замечена в официальных поездках и не позировала на светских раутах, рассказывает политолог Тошпулат Юлдашев, который знаком с семьей узбекского президента. Узбекская элита знала, что президент Ислам Каримов мог жестко расправиться с любым чиновником, если он или члены его семьи претендовали на известность.

​Первое упоминание о Зироатхон Хошимовой появилось в официальной биографии тогда еще кандидата в президенты Узбекистана Шавката Мирзияева, опубликованной в начале ноября 2016 года на сайте Либерально-демократической партии Узбекистана. У Зироатхон Хошимовой до сих пор нет страничек в соцсетях.

Тернистая дорога к счастью?

Зироатхон Хошимова выросла в набожной и очень обеспеченной семье города Коканда Ферганской области, говорит Тошпулат Юлдашев. По его словам, Шавкат Мирзияев познакомился с будущей женой в Ташкентском институте ирригации и мелиорации. Он был комсоргом вуза, а Зироатхон студенткой-отличницей. Между молодыми людьми сразу возникла взаимная симпатия, которая переросла в большую любовь, говорит Тошпулат Юлдашев.

Но дорога к счастью оказалась тернистой – согласно некоторым источникам, браку противилась семья Зироатхон. Ее отец Махмуджон Хошимов был очень богатым и влиятельным человеком Ферганской долины и возглавлял отдел снабжения Среднеазиатской железной дороги в Коканде, в который входили «Дорресторан» и подвижные вагоны-рестораны. По словам источников, Махмуджон Хошимов не только имел доступа к распределению дефицита, который получал из Госснаба СССР, но и владел 10 собственными вагонами-рефрижераторами, в которых из Узбекистана в Россию поставлялись фрукты-овощи, а в обратном направлении везли дефицитные промышленные изделия.

​Политолог Тошпулат Юлдашев говорит, что супруга узбекского президента общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей, проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.

«Сразу после победы Мирзияева на президентских выборах его супруга посетила известную узбекскую поэтессу Халиму Худайбердыеву. Поэтессе последние 23 года не разрешали издавать книгу и выступать перед публикой. После посещения ее дома Зироатхон Хошимовой впервые за почти четверть века поэтесса выступила по государственному телевидению. Власти реабилитировали и мужа поэтессы – известного ученого и политического заключенного Мавлона Умурзакова», – рассказывает Тошпулат Юлдашев.

Первая леди или «серый кардинал»​?

Виктория Панфилова, обозреватель «Независимой газеты», также оценила красоту первой леди Узбекистана. По ее словам, Зироатхон Хошимова, в отличие от Татьяны Каримовой, супруги покойного президента Ислама Каримова, не вмешивается в государственные дела. Татьяна Каримова избегала публичного внимания. Однако некоторые источники считают, что она была «серым кардиналом» при муже и принимала непосредственное участие в управлении страной. Ни одно решение, касающееся политики, или кадровых перестановок, или финансово-экономических вопросов, не принималось без ее участия.

​По словам Виктории Панфиловой, в Центральной Азии лишь Майрам Акаева, супруга экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева, была известна как политик и общественный деятель. Она в бытность Аскара Акаева президентом руководила благотворительным фондом «Мээрим». Майрам Акаева стала первой из жен руководителей постсоветских государств, опубликовавшей мемуары – книгу «У надежды не бывает ночи».

«Раиса Горбачева была примером для меня»

Супруга экс-президента Кыргызстана говорила, что для нее примером была и остается Раиса Горбачева: «Ей было тяжелее всего», – заявила Майрам Акаева на презентации своей книги. Она имела в виду нелюбовь, которую большинство населения бывшего СССР питало к жене первого президента. «Всем нам, кто пришел после нее, было легче», – говорила Майрам Акаева.

Раисе Горбачевой суждено было войти в историю как первая и последняя первая леди СССР. В Западе были в восторге от нее – Раиса Горбачева четко вписывалась в представления о первой леди, и ее появление для многих представителей западных стран стало показателем того, что СССР времен перестройки становится более человечным. Ее фотографии не сходили с обложек западных изданий, интервью с ней мечтали сделать ведущие журналисты мира, стилисты отмечали ее прекрасный вкус. Раиса Горбачева вела активную общественную жизнь – благодаря ее содействию был основан Советский фонд культуры, создавались новые музеи, реставрировались памятники архитектуры.

Но для СССР подобная активность жены главы государства была непривычной. В народе ходили разговоры, что на наряды Раисы Горбачевой потрачены миллионы казенных рублей, а жена генсека меняет костюмы по несколько раз в день.

Когда первая леди не хочет остаться в тени

Термин First Lady первоначально использовался для обозначения супруги президента США, однако в дальнейшем перешел и в другие языки и теперь используется для обозначения супруги главы любого государства, если глава не является монархом.

По информации «Википедии», в США термин «первая леди» был впервые использован в 1849 году, когда президент Закари Тейлор назвал так жену четвертого президента Джеймса Мэдисона, Долли Мэдисон, в своем панегирике на ее государственных похоронах. Однако первой женщиной, которую стали называть «первой леди», стала Хэрриет Лэйн – племянница 15-го президента США, Джеймса Бьюкенена (Бьюкенен был единственным холостым президентом США, и роль хозяйки в Белом доме играла племянница главы государства). Но всеобщее признание данное понятие получило только в 1877 году. Тогда Мэри Эймс в своем газетном репортаже об инаугурации президента Рутерфорда Хейза, использовала термин «первая леди» для обозначения его жены Люси Уэбб Хейз, крайне популярной в США женщины.

Первые леди обычно поддерживают дипломатические отношения с женами и семьями глав других государств, во время официальных визитов главы государства часто устраивают так называемые «женские программы». Некоторые первые леди активно вмешиваются в политические дела страны. Хиллари Клинтон, жена экс-президента США Билла Клинтона, в 2016 году была одним из основных кандидатов на пост президента США. Две первые леди Аргентины – Исабель Мартинес де Перон и Кристина Фернандес де Киршнер сменили на посту главы государства своих супругов – Хуана Перона и Нестора Киршнера.

«Жена должна заботиться о детях и муже!»

В Центральной Азии супруги глав государств, несмотря на статус «первая леди», стараются остаться в тени. До сих пор ничего не известно о супругах лидеров Таджикистана и Туркменистана, поскольку информации о них в открытом доступе практически нет.

Азизамо Рахмонова, супруга лидера Таджикистана, появилась на публике всего несколько раз – во время визита Эмомали Рахмона в Малайзию, во время приема в президентской резиденции в честь президента Китая и его супруги во время совершения малого хаджа в Саудовской Аравии. Кстати, после малого хаджа некто предложил объявить супругу президента Таджикистана Азизамо Рахмонову «лидером таджикских женщин», так как она первой из таджикских женщин-мусульманок вошла внутрь Каабы.

Рассказывают, что в 2013 году на встрече президента Таджикистана с представителями малого бизнеса кто-то предложил назначить Азизамо Рахмонову главой Ассоциации предпринимателей страны. Глава Таджикистана отверг это предложение. Жена должна заботится о детях и о муже, заявил Эмомали Рахмон.​