Что нам известно о Сооронбае Жээнбекове, который лидирует на выборах президента Кыргызстана

По предварительным результатам голосования, в выборах президента Кыргызстана побеждает Сооронбай Жээнбеков. По данным на 11:30 16 октября, кандидат от СДПК Сооронбай Жээнбеков набирает на выборах 54,81% голосов избирателей. Его главный оппонент, лидер парламентской фракции «Республика – Ата-Журт» Омурбек Бабанов – 33,74%. В голосовании приняли участие 1 млн 692 тысячи 423 избирателя или 55,93%. Всего проголосовать могли 3 млн 25 тысяч 768 граждан Кыргызстана.

«Азаттык» (Кыргызская редакция Радио Свобода) представляет краткую биографию победителя выборов президента.

Сооронбай Жээнбеков – зооинженер и бухгалтер по образованию, прошел путь от школьного учителя до премьер-министра страны. «Друг» Алмазбека Атамбаева, как его называл сам президент, сегодня избран на пост главы государства. Практически вся его политическая карьера неразрывно связана с именем Атамбаева.

Жээнбекова часто называют крепким государственником, дослужившимся из рядового солдата до генерала. Начал учителем в школе, и уже в 20 лет стал инструктором районного комитета партии. В 1995 году избран депутатом Жогорку Кенеша, последующие 12 лет курировал вопросы сельского хозяйства в профильном комитете, пока в 2007 году не был назначен министром сельского хозяйства. На этом посту ему удалось поработать всего полгода.

После революции 2010 года возглавил Ошскую область. Спустя 5 лет Атамбаев перевел его в Бишкек руководить Госкадровой службой. В марте 2016-го Жээнбекова назначают первым заместителем руководителя аппарата президента, а через месяц он возглавляет правительство Кыргызстана. В августе 2017-го он подает в отставку в связи с регистрацией кандидатом в президенты.

На вопрос, каким он видит будущего президента, Жээнбеков ответил, что им должен стать человек, «способный продолжить дело Атамбаева», некоторые программы и задумки которого не были доведены до конца за «короткое время» правления.

В Оше клан Жээнбековых считается очень влиятельным. Младший брат Соороонбая Жээнбекова – Асылбек Жээнбеков – с 2011 по 2016 годы был спикером парламента. Брат Жусупбек Шарипов – посол КР в Кувейте. Еще одного брата, Канторо Шарипова, уже нет в живых, он был ректором Финансового института в городе Джалал-Абаде.

Полномочия Алмазбека Атамбаева на посту президента истекают 1 декабря. В этот день должна состояться инаугурация нового главы государства.