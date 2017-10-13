Заторы на казахско-кыргызской границе и обмен официальными заявлениями

Правительство Казахстана опровергло информацию о переговорах президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с премьер-министром Кыргызстана Сапаром Исаковым в Сочи. Бишкек в свою очередь заявил, что о полноценных двусторонних переговорах речь и не шла, но поручение «снять вопросы на границе» из уст Назарбаева всё же прозвучало. Президент Казахстана пока никак не прокомментировал ситуацию.

Сообщения об очередях на казахстанско-кыргызстанской границе и трудностях с переходом через пункты пропуска появились в начале недели. В среду премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сообщил на своей странице в Facebook’e о встрече с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым на полях саммита ЕАЭС в Сочи. Исаков написал, что Назарбаев дал поручение правительству «снять все образовавшиеся вопросы на границе».

Уже в четверг правительство Казахстана через свою пресс-службу заявило, что переговоров между Назарбаевым и Исаковым в Сочи не проходило, был лишь «краткий подход», а информация о поручении Назарбаева «снять вопросы» «не соответствует действительности». По утверждению казахстанской стороны, Назарбаев поручил подчиненным провести межправительственную консультацию. В заявлении правительства говорится, что Погранслужба проводит плановую операцию, которая затрагивает и участок границы с Кыргызстаном и усиливает досмотр.

Вслед за этим правительство Кыргызстана опубликовало на своем официальном сайте сообщение, в котором говорится, что о полноценных переговорах политиков никто и не говорил, но в беседе с Исаковым Назарбаев «проявил понимание и отметил, что даст соответствующее поручение снять все образовавшиеся вопросы». Бишкек проинформировал, что Исаков выразил благодарность Назарбаеву «за оперативное и положительное решение вопроса», а Назарбаев в ответ «отметил постоянную готовность оказывать содействие кыргызскому народу и развитию двусторонних отношений».

На официальном сайте президента Казахстана о встрече с кыргызским премьером никакого упоминания нет, как нет и комментариев по ситуации на границе.

Об очередях на пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном СМИ сообщили 10 октября. Люди, пересекающие границу пешком и на автомобилях, жаловались на многочасовые очереди при переходе на территорию Казахстана из Кыргызстана.

Очереди на границе Казахстана с Кыргызстаном:

В отсутствие официальной информации о причинах затяжного досмотра некоторые ожидавшие в очереди предположили, что ситуация может быть связана со словами президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, обрушившегося с критикой на руководство Казахстана и обвинениями во вмешательстве в дела соседней страны в конце минувшей недели (а на этой неделе отменившего поездку на саммит в Сочи, что официально объяснили необходимостью контролировать порядок в стране, учитывая факты «подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков с привлечением криминала, а также финансовую поддержку таких политиков из-за рубежа»). Президентские выборы в Кыргызстане намечены на ближайшее воскресенье, в гонке на сегодняшний день участвует 11 кандидатов.

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КНБ Казахстана сообщил об усилении досмотра на границе из-за плановой пограничной операции лишь вечером 11 октября. Репортеры Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода) , побывавшие в этот день в приграничном селе Кордай, видели блокпосты с вооруженными военными на въезде в населенный пункт и выезде из него. Пограничная служба, по информации КНБ, усилила досмотр лиц, транспортных средств, грузов и товаров, пересекающих границу, с целью «выявления лиц, причастных к преступной деятельности, и проверки соблюдения пограничного режима».

Радио Азаттык сообщает, что ситуация на пограничных переходах в пятницу «оптимизировалась»: очереди есть, но не такие большие, как в предыдущие дни.