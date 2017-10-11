Очереди на казахско-кыргызской границе связали со словами Атамбаева (видео)

На пункте пропуска «Кордай» на границе Казахстана с Кыргызстаном скопились большие очереди людей и грузового транспорта – такая информация получила распространение в социальных сетях. Своевременных официальных пояснений не поступило, и люди предположили, что ситуация связана с критикой Атамбаевым казахстанских властей.

«Семь часов в очереди»

По словам кыргызских журналистов, подъехавших к пограничному пункту пропуска со стороны Кыргызстана вечером 10 октября, на казахстанской стороне усилили контроль и проверку, из-за чего скопились большие очереди.

Пешие путешественники и водители грузового транспорта, которые не могли пересечь границу с Казахстаном, сказали, что ждут в очереди «от четырех до семи часов». Журналист Марат Толомуш уулы сообщил Радио Азаттык (Кыргызской редакции Радио Свобода), что в очереди стоят 300-400 человек.

– Казахская сторона усложнила переход через границу. Усилены проверки. Пограничники не дают разъяснений. Лишь сказали, что немного усложнились правила пересечения границы, – сказал Марат Толомуш уулу.

​Предположения и трактовки

Кыргызский телеканал «Жалбырак ТВ» опубликовал в социальных сетях видео, которое, как указано, снято в ночь на 10 октября на пограничном переходе «Кордай». Говорившие на камеру люди предположили, что причиной усиления контроля на границе стали «слова президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес президента Кыргызстана Нурсултана Назарбаева».

Некоторые стоявшие в очереди на границе люди высказывали опасения, что ситуация на границе скажется на гражданах Кыргызстана, работающих в Казахстане. «Возможно, живущие в Кыргызстане кыргызы особо не заметят, но работающим в Казахстане кыргызам придется трудно. Я сам раньше работал в Казахстане. И тогда тоже были ситуации, аналогичные этой. В Казахстане нас тогда безосновательно проверяли, штрафовали», – сказал один из мужчин в очереди.

Другой человек, сообщивший, что он часто пересекает границу Кыргызстана и Казахстана по работе, говорит, что «ситуация ударит по простым людям, которые ездят через границу».

Это видео, опубликованное в социальных сетях в ночь на среду, набрало более 30 тысяч просмотров, 1461 пользователь поделился видео.

Под постом с видео – свыше 200 комментариев. Пользователи вспоминают распространенные поговорки вроде такой: «Когда трутся два верблюда, между ними подыхает муха», – и пишут, что страдает простой народ. Другие призывают власти Казахстана бороться не с кыргызским народом, а с кыргызской властью.

Некоторые комментаторы вопрошают: «Где же слова правительства Казахстана о том, что высказывания президента Кыргызстана Атамбаева не скажутся на двусторонних соглашениях?» Пользователи выражают недовольство Атамбаевым, упрекая его в том, что «перед уходом он мог и помолчать». Другие пишут, что «у Назарбаева сил хватило только на закрытие границы».

Официальная информация

Как сообщили Радио Азаттык в пресс-службе пограничной службы Кыргызстана, казахстанская сторона усилила контроль и проверки, со стороны Кыргызстана изменений в режиме пропуска не было.

Пресс-секретарь Погранслужбы Кыргызстана Салкын Абдыкариева подтвердила, что сопредельное государство усложнило пересечение границы.

– Я связывалась в 18 часов 30 минут [10 октября]. Наши пограничники сообщили, что с нашей стороны нет никаких очередей. Сообщили о задержке из-за того, что въезжающие из Казахстана долго проверяются казахской стороной, досматриваются даже машины. Судя по тому, что сказала казахская сторона нашим гражданам, у них идет усиленная проверка. Но казахская сторона официально нас не уведомляла об усиленном режиме. Это их право. Они могут ввести усиленный режим, уведомляя или не уведомляя нас. Если они официально нас не уведомили, мы не можем комментировать действия пограничников другой страны. С кыргызской стороны нет ни ограничений, ни препятствий, – сказала Абдыкариева.

Репортер Радио Азаттык обратился в пограничную службу КНБ Казахстана. В пресс-службе Погранслужбы потребовали выслать официальный запрос. Редакция Радио Азаттык направила письмо с вопросами о том, изменен ли режим пропуска через казахстанско-кыргызстанскую границу и подтверждаются ли сообщения об усилении контроля.

Казахстанский политолог Дос Кошим считает, что в случае усиления режима пропуска через границу «уполномоченные органы должны были предварительно уведомить об этом», потому что «люди знают о том, что Атамбаев раскритиковал казахстанские власти».

– За пять-шесть дней до выборов возможно применение таких мер предосторожности. Если нужно, пограничная служба должна была сообщить предварительно, что ситуация на границе с Кыргызстаном восстановится после выборов. Чтобы народ не воспринял это иначе, пограничная служба должна разъяснить официально. В таких случаях за рубежом проводятся брифинги. Потому что на самом деле народ это воспринимает иначе, это похоже на разжигание розни между народами. Это может не иметь отношения к словам Атамбаева, это может осуществляться по внутренним правилам пограничной службы. Ведь нет уверенности в том, чем могут обернуться результаты выборов, – говорит Дос Кошим.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 октября на вручении государственных наград в резиденции «Ала-Арча» обрушился с критикой на власти Казахстана, обвинив их в попытке вмешательства в президентские выборы, намеченные в Кыргызстане на 15 октября.

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В правительстве Казахстана высказывания Атамбаева назвали «провокационными», «безответственными и ложными». Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что утверждения Атамбаева «не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами».

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Пункт пропуска «Кордай» на казахско-кыргызской границе ежедневно пересекает около 25 тысяч человек и двух тысяч единиц автотранспорта. Пограничный контроль здесь был снят после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, в который входят также Россия, Беларусь и Армения. Режим пропуска на границе усиливали и в прошлом. Некоторые связывали это с разногласиями в отношениях двух стран в вопросах использования водных ресурсов, другие – с политическими моментами. В 2010 году после свержения президента Кыргызстана Курманбека Бакиева на границе был усилен контроль.