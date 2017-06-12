Каким предстает ислам в Центральной Азии?

В некоторых странах Центральной Азии религиозная ситуация формируется под влиянием внешних факторов, в других сохраняется ислам «на народной базе». Интервью «Азаттыка» с экспертом Международного исследовательского центра CERI в Париже Байрам Балчи.

«​Азаттык»​: В эти дни много говорится о религиозных течениях, пришедших в Центральную Азию извне. Как исследователь, какое религиозное влияние извне в регионе вы увидели?

Байрам Балчи: После приобретения независимости в странах Центральной Азии в вопросах религии наблюдалось влияние Турции, Саудовской Аравии, Ирана и Южной Азии. Общность языков, обычаев, религиозные и исторические связи сблизили Центральную Азию с Турцией. Турция приняла участие в строительстве новых мечетей в Центральной Азии и реставрации старых. Самое важное – начала открывать религиозные учебные заведения. Первое религиозное учебное заведение в регионе турки открыли в городе Ош в Кыргызстане. Вместе с тем молодежь Центральной Азии устремилась в Турцию для получения религиозного образования.

Саудовская Аравия и другие арабские страны также оказали значительное влияние на Центральную Азию. По-моему, чтобы понять, какое влияние оказала Саудовская Аравия в этом регионе, нужно обратить внимание на два вопроса. Первый – совершение хаджа. Те, кто совершает хадж, стали прислушиваться к мнению арабских ученых. Второй - возвращение на историческую родину в девяностые годы некоторых мигрантов из Центральной Азии, уехавших в Саудовскую Аравию из-за советских репрессий.

Мигранты из Центральной Азии и Восточного Туркестана, некогда нашедшие приют в Саудовской Аравии, делятся на две группы. Одну группу составляют выходцы из советских стран, перебравшиеся туда в 1930-е годы. Вторая группа – уйгуры, уехавшие из китайского Синьцзяна в 1960-е годы.

Религиозное влияние на Центральную Азию оказывают и страны Южной Азии. Позиционирующие себя проповедниками религиозной практики представители организации «Таблиги джамаат» устремились в Центральную Азию из Пакистана. Эта организация была создана в Индии в 1920-е годы. Узбекистан не дал им разрешения. В Таджикистане и Казахстане также запретили деятельность «Таблиги джамаат».

Иран, который с исторической точки зрения также оказал влияние на Центральную Азию в период независимости, не остался в стороне. Иран возродил культурные связи с Таджикистаном – персоязычной страной Центральной Азии, но большого влияния с религиозной стороны не смог оказать.

«​Азаттык»​: Были страны, которые не поддались внешнему влиянию в вопросах религии?

Байрам Балчи: Узбекистан и Таджикистан издавна вели оседлый образ жизни, в этих странах мусульманство было сильно на «народной базе». В Узбекистане и в советское время функционировали религиозные учебные заведения, были свои местные ученые. Поэтому среди стран Центральной Азии влиянию внешних религиозных течений не поддались только эти две страны. Что касается выходцев из этих стран, выехавших за пределы страны и примкнувших к другим течениям, это другой разговор.

«​Азаттык»​: В каких странах региона можно наблюдать наибольшее влияние ислама извне?

Байрам Балчи: Наибольшему влиянию извне поддался Кыргызстан. Среди стран Центральной Азии организация «Таблиги джамааат» сейчас действует лишь в Кыргызстане. Власти Кыргызстана организацию «Таблиги джамаат», в которой соблюдают мусульманские обычаи и поддерживают религиозную практику, хотят использовать против радикализма.

«​Азаттык»​: Как вы оцениваете религиозную ситуацию в Казахстане?

Байрам Балчи: После приобретения независимости в Казахстане само государство дало толчок тому, чтобы обратили внимание на вопросы духовности. В этой стране в вопросах религии наибольшое влияние оказала Турция. Несмотря на это, не стоит игнорировать тот факт, что в Казахстане также сильны идеи секуляризма, потому что в Казахстане также сильно влияние России.

«​Азаттык»​: В прошлом году в Таджикистане закрыли последнее медресе. О ситуации в Туркменистане тоже много не говорят.

Байрам Балчи: Напрасно, если закрыли медресе и считают, что все будет замечательно. Не учитывается, что это, напротив, может быть опасно. К примеру, в Таджикистане закрыли Партию исламского возрождения. По-моему, было бы правильнее не запрещать ее деятельность. В Турции, к примеру, есть такая партия. Христианская демократическая партия существует во Франции и Германии. Обычно, когда налагают запрет, такие организации начинают работать подпольно. Последствия такой деятельности могут быть опасными. Таджикистан был единственной страной в Центральной Азии, где существовала исламская партия.

В Туркменистане в годы правления Сапармурада Ниязова в каждой мечети наряду с Кораном была выставлена его книга «Рухнама». Сейчас «Рухнаму» убрали из мечетей. В Туркменистане, который мало контактирует с другими странами, люди до сих пор живут, как в советское время.

​«​Азаттык»​: В Центральной Азии есть политический ислам?

Байрам Балчи: Можно сказать, что после закрытия Исламской партии возрождения в Таджикистане в Центральной Азии совсем нет политического ислама.

«​Азаттык»​: Что можете сказать насчет «Исламского движения Узбекистана»?

Байрам Балчи: Эта организация находится в изгнании, за пределами странами, а не в регионе и стране.

«​Азаттык»​: Как вы думаете, когда наладится ситуация в Турции, у власти которой находится исламская партия?

Байрам Балчи: Ситуация в Турции, наверное, наладится, только когда в Сирии наступит мир.

«​Азаттык»​: Какую цель преследуют выходцы из Центральной Азии, которые приникают в зону, контролируемой организацией «Исламское государство» («ИГ»)?

Байрам Балчи: Джихадисты есть и в Европе. Этот вопрос ограничивается не только религией. Считаю, что у этой проблемы есть экономические и социальные стороны. Цель уехавших на «джихад» – жить на территории «халифата». «ИГ» не намерено их возвращать назад. Ясно, что после возвращения в свою страну, их там тоже не пожалеют. Лично я не верю, что те, кто примкнул к «ИГ», по возвращении будут способствовать дестабилизации ситуации.

​«​Азаттык»​: «ИГ», которое взяло на себя ответственность за ряд терактов в Европе, не представляет никакой опасности для Центральной Азии?

Байрам Балчи: В Сирии находятся силы военной коалиции Запада и России. Если вы заметили, теракты происходят в тех странах, которые объединили свои силы и наступают на «ИГ». Страны Центральной Азии не пошли на это, но когда они бьют тревогу и говорят об опасности «ИГ», думаю, этому есть своя причина. Когда Европа и Америка интересуются, почему в странах Центральной Азии не устанавливают демократию и не проводят реформы, эти страны говорят, что у них плачевное положение и нужно время для перехода к демократии, потому что «у них существует угроза радикализма». То есть, сгущая краски, страны Центральной Азии хотят также набрать очки перед Западом.

«​Азаттык»​: ​Спасибо за интервью.

Беседовал главный редактор Алматинского бюро ​Радио «Азаттык» (Казахской редакции радио Свобода)​ Куанышбек Кари