Поправки к закону о СМИ. Первое чтение

В парламент Казахстана поступил пакет поправок к «некоторым законодательным актам по вопросам информации и коммуникаций». Депутаты на пленарном заседании мажилиса спрашивали министра информации и коммуникаций, зачем в законопроекте предлагают продлить срок предоставления ответов на запросы СМИ. Интересовались в мажилисе и нормой, по которой журналистов планируют обязать запрашивать согласие на распространение информации у персон, упоминаемых в публикациях. После недолгого обсуждения мажилис одобрил законопроект в первом чтении.