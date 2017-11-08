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Поправки к закону о СМИ. Первое чтение

Поправки к закону о СМИ. Первое чтение
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В парламент Казахстана поступил пакет поправок к «некоторым законодательным актам по вопросам информации и коммуникаций». Депутаты на пленарном заседании мажилиса спрашивали министра информации и коммуникаций, зачем в законопроекте предлагают продлить срок предоставления ответов на запросы СМИ. Интересовались в мажилисе и нормой, по которой журналистов планируют обязать запрашивать согласие на распространение информации у персон, упоминаемых в публикациях. После недолгого обсуждения мажилис одобрил законопроект в первом чтении.

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