Нападения в Иране на парламент и мавзолей Хомейни

В Тегеране неизвестные одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и популярном у туристов мавзолее имама Хомейни в Тегеране.

В результате нападения убитыми объявлены несколько человек, ранеными – 31 человек, но точное число пострадавших до сих пор неизвестно. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство»

Оба нападения произошли «практически одновременно», в 10:30 утра местного времени.

Парламент

По словам заместителя министра внутренних дел страны Хосейна Зольфахари, в парламент с улицы зашли четверо вооруженных людей, которые сразу же расстреляли нескольких охранников. Один из них погиб, но другой выстрелил по нападавшему, на котором был надет «пояс смертника», в результате чего террорист погиб.

Вход, который использовали нападавшие, обычно используют члены парламента и сотрудники.

Депутат парламента Ирана Элиас Хазрати сообщил, что нападавшие были вооруженны автоматами Калашникова и пистолетом.

После нападения вход в здание был заблокирован силовиками. Нападавшие и сотрудники остались внутри, здание парламента было оцеплено:

Депутатов и сотрудников, которые находились внутри, охрана попыталась эвакуировать через окна:

​Однако часть депутатов и сотрудников оказались заблокированы в своих кабинетах на шестом и седьмом этажах, их пока эвакуировать не удалось.

Агентство FARC утверждает, что среди оставшихся в парламенте троих преступников есть еще минимум один смертник со взрывчаткой.

Позже агентство Fars сообщило, что в здании парламента прогремел взрыв, и весьма вероятно, что это подорвал себя смертник.

Мавзолей Хомейни

В мавзолее Хомейни также было несколько нападавших. Один из них подорвал себя, в результате чего были ранены несколько посетителей.

Убитый смертник, который подорвал себя у мавзолея (подлинность фото не подтверждена):

Агентство ILNA сообщило, что двоих других нападавших, которые действовали в мавзолее, удалось арестовать. Агентство IRIB сообщает, что в нападении участвовали четверо, в том числе женщина, которая была арестована.

Официально агентство IRNA сообщило, что удалось задержать одного нападавшего, «пока он не успел совершить задуманное», но кто это – не сообщается. Другие агентства сообщили, что арестованных двое.

Охрана всех правительственных зданий в Иране возложена на Национальную гвардию – Корпус стражей исламской революции.

В конце мая действующий президент Ирана Хасан Рухани победил на президентских выборах, получив более половины голосов избирателей. Он считается относительно умеренным реформатором по сравнению с консерватором и бывшим прокурором Тегерана Эбрахимом Раиси, который противостоял ему на выборах, а также сторонником сотрудничества с Западом.

В марте 2015 года аналогичный тегеранскому двойной теракт был совершен в столице Туниса. Несколько неизвестных в военной форме открыли стрельбу из автоматов Калашникова в зале заседаний парламента Туниса, как раз в тот момент, когда там проходило пленарное заседание. После того, как к зданию были стянуты силы полиции, которые открыли ответный огонь, нападавшие отступили. Они ускользнули из здания парламента и забежали в ближайший Музей Бардо (Bardo Museum), известный своей коллекцией античных мозаик, и захватили в нем в заложники около тридцати человек, большинство из которых были иностранными туристами. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «ИГ».