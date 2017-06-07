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В мире

Нападения в Иране на парламент и мавзолей Хомейни

На месте нападения на парламент Ирана. Тегеран, 7 июня 2017 года.

В Тегеране неизвестные одновременно устроили стрельбу в здании парламента Ирана и популярном у туристов мавзолее имама Хомейни в Тегеране.

В результате нападения убитыми объявлены несколько человек, ранеными – 31 человек, но точное число пострадавших до сих пор неизвестно. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство»

Оба нападения произошли «практически одновременно», в 10:30 утра местного времени.

Парламент

По словам заместителя министра внутренних дел страны Хосейна Зольфахари, в парламент с улицы зашли четверо вооруженных людей, которые сразу же расстреляли нескольких охранников. Один из них погиб, но другой выстрелил по нападавшему, на котором был надет «пояс смертника», в результате чего террорист погиб.

Вход, который использовали нападавшие, обычно используют члены парламента и сотрудники.

Депутат парламента Ирана Элиас Хазрати сообщил, что нападавшие были вооруженны автоматами Калашникова и пистолетом.

После нападения вход в здание был заблокирован силовиками. Нападавшие и сотрудники остались внутри, здание парламента было оцеплено:

Неизвестные напали на Парламент Ирана в Тегеране, слышны выстрелы
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Депутатов и сотрудников, которые находились внутри, охрана попыталась эвакуировать через окна:

​Однако часть депутатов и сотрудников оказались заблокированы в своих кабинетах на шестом и седьмом этажах, их пока эвакуировать не удалось.

Агентство FARC утверждает, что среди оставшихся в парламенте троих преступников есть еще минимум один смертник со взрывчаткой.

Человек в окне парламента Ирана.
Человек в окне парламента Ирана.

Позже агентство Fars сообщило, что в здании парламента прогремел взрыв, и весьма вероятно, что это подорвал себя смертник.

Мавзолей Хомейни

В мавзолее Хомейни также было несколько нападавших. Один из них подорвал себя, в результате чего были ранены несколько посетителей.

Убитый смертник, который подорвал себя у мавзолея (подлинность фото не подтверждена):

Агентство ILNA сообщило, что двоих других нападавших, которые действовали в мавзолее, удалось арестовать. Агентство IRIB сообщает, что в нападении участвовали четверо, в том числе женщина, которая была арестована.

Прокурор Ирана Аббас Джафари Долатабади на месте нападения.
Прокурор Ирана Аббас Джафари Долатабади на месте нападения.

Официально агентство IRNA сообщило, что удалось задержать одного нападавшего, «пока он не успел совершить задуманное», но кто это – не сообщается. Другие агентства сообщили, что арестованных двое.

Окрестности мавзолея Хомейни, где произошло нападение.
Окрестности мавзолея Хомейни, где произошло нападение.

Охрана всех правительственных зданий в Иране возложена на Национальную гвардию – Корпус стражей исламской революции.

В конце мая действующий президент Ирана Хасан Рухани победил на президентских выборах, получив более половины голосов избирателей. Он считается относительно умеренным реформатором по сравнению с консерватором и бывшим прокурором Тегерана Эбрахимом Раиси, который противостоял ему на выборах, а также сторонником сотрудничества с Западом.

В марте 2015 года аналогичный тегеранскому двойной теракт был совершен в столице Туниса. Несколько неизвестных в военной форме открыли стрельбу из автоматов Калашникова в зале заседаний парламента Туниса, как раз в тот момент, когда там проходило пленарное заседание. После того, как к зданию были стянуты силы полиции, которые открыли ответный огонь, нападавшие отступили. Они ускользнули из здания парламента и забежали в ближайший Музей Бардо (Bardo Museum), известный своей коллекцией античных мозаик, и захватили в нем в заложники около тридцати человек, большинство из которых были иностранными туристами. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «ИГ».

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