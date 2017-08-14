Подготовка к встрече президента – новый сезон в таджикском календаре
В календаре таджикистанцев, помимо четырех времен года, появился новый сезон – «подготовка к встрече президента».
Повторяясь из года в год, этот сезон, в отличие от времен года, может выпасть на разные месяцы. Эту встречу с нетерпением ждут как те, кто старается выслужиться перед президентом страны, так и те, кто хочет напрямую обратиться к главе государства с нерешенными проблемами.
Однако жителям не так-то легко лично обратиться с жалобой к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в то время как школьники в соответствии с утвержденной программой лично читают оды во славу президента, жители выражают ему свою благодарность за «выдающееся служение», старцы дают ему свое благословение, а певцы поют ему свои песни.
Эмомали Рахмон побывал в конце прошлой недели с рабочим визитом в Хатлонской области, а подготовка к встрече президента началась в регионе, как и раньше, за два месяца вперед.
Улыбаемся и машем
31-летний Фаррух Камолов работает педагогом в одной из школ Восейского района, на протяжении месяца вместе с школьниками готовится к встрече главы государства. Ему и его нескольким коллегам дано поручение: отрепетировать с 200 школьниками сцену встречи с Эмомали Рахмоном, когда тот будет проезжать мимо их кишлака. Их задача – махать флагами. Фаррух еще не получил свои отпускные, но все же ни на что не жалуется. «Важнее всего хорошо встретить Джаноби Оли («Лидер нации» – Ред.). Мы тщательно подготовились к этому. Мы должны стоять с двух сторон улицы и махать флагами», – сказал он в беседе с Радио «Озоди».
Дустмурод Шарифов, 54-летний аграрий Вахшской долины, помогает дорожным строителям. Они приводят в порядок дорогу, по которой должен будет проехать глава государства. Дустмурод работает на совесть, на энтузиазме и считает это своим гражданским долгом.
И так повторяется из года в год.
Многолетняя очередь Байрама
Байрам Темиров, 26-летний житель кишлака Гаровти района Дусти, наверное, уже истоптал дорогу в рабочий кабинет председателя района. Он хочет получить разрешение на то, чтобы выступить перед президентом со своей проблемой. Байрам – незрячий, молодой мужчина хочет попросить у главы государства содействия в своем трудоустройстве.
Он сказал в беседе с Радио «Озоди», что окончил исторический факультет Педагогического университета, но найти работу так и не смог. «Встретиться с главой государства – моя мечта с 16 лет. Хочу попросить его о трудоустройстве. Ни одна школа не принимает меня в качестве преподавателя. Был уже у министра образования, тот сказал, что даст поручение районному главе отдела образования, но меня так и не приняли», – сетует он.
У мужчины двое детей, его жена также незрячая. Материально их поддерживает мать Байрама, которая работает в больнице. Он один из тех, кто никак не может пробиться к главе государства со своей проблемой.
Вина приближенных?
Хурсанд Хуррамов, эксперт по вопросам политики, сказал Радио «Озоди», что поездки президента по городам и районам носят, прежде всего, идеологический характер и предназначены для создания имиджа главы государства. Он сравнил эти поездки с театральной постановкой, где все, начиная от президента и заканчивая чиновниками и простым людом, играют определенную роль. «Большинство объектов, которые открывает президент, построены по инициативе и на деньги предпринимателей, и в ходе поездок также видно, как глава государства требует от бизнесменов строительства того или иного здания», – уверен эксперт.
По его мнению, государство никогда не должно вмешиваться в частный сектор и негоже требовать от предпринимателей финансирования каких-либо мероприятий.
«Средства предпринимателей не должны расходоваться неразумно. Это вина не главы государства, а приближенных к нему людей. Потому каждый из них хочет выслужиться перед президентом, заработать себе баллы. Поездки по регионам являются частью работы президента, и они не должны сопровождаться расточительством», - говорит Хурсанд Хуррамов.
По его словам, насколько ему известно, в большинстве случаев расходы за подготовку к встрече президента ложатся на плечи предпринимателей, и это ничто иное, как своего рода давление на них.
«Все довольны, кроме отца террориста»
Сайфулло Сафаров, заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, сказал Радио «Озоди», что ежегодные поездки Эмомали Рахмона в регионы – важный элемент управления государством, и их целью является ознакомление с проблемами и чаяниями простых людей.
«Такие встречи очень вдохновляют народ. В частности, предприниматели вносят вклад в благоустройство городов и районов. На этих встречах озвучиваются интересные идеи», – говорит Сафаров.
По его словам, такие поездки затратные, но это ничто по сравнению с теми выгодами, которые получает народ. «Возможно, отец какого-нибудь террориста будет недоволен такими поездками, но 99,9 процента населения всегда приветствуют такие встречи. Мы тысячу раз становились свидетелями того, как люди молятся на то, чтобы президент заглянул в их махаллю, только ради того, чтобы она была благоустроена к встрече», – говорит Сафаров.
Однако эксперты думают иначе. По их словам, работы по благоустройству должны проводиться регулярно, вне зависимости от приезда главы государства. В противном случае это указывает на зависимость системы от одного человека, что является не очень хорошим признаком.
Репортаж Радио «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода)
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое
Ваше мнение
Показать комментарии