Подготовка к встрече президента – новый сезон в таджикском календаре

В календаре таджикистанцев, помимо четырех времен года, появился новый сезон – «подготовка к встрече президента».

Повторяясь из года в год, этот сезон, в отличие от времен года, может выпасть на разные месяцы. Эту встречу с нетерпением ждут как те, кто старается выслужиться перед президентом страны, так и те, кто хочет напрямую обратиться к главе государства с нерешенными проблемами.

Однако жителям не так-то легко лично обратиться с жалобой к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, в то время как школьники в соответствии с утвержденной программой лично читают оды во славу президента, жители выражают ему свою благодарность за «выдающееся служение», старцы дают ему свое благословение, а певцы поют ему свои песни.

Эмомали Рахмон побывал в конце прошлой недели с рабочим визитом в Хатлонской области, а подготовка к встрече президента началась в регионе, как и раньше, за два месяца вперед.

Улыбаемся и машем

31-летний Фаррух Камолов работает педагогом в одной из школ Восейского района, на протяжении месяца вместе с школьниками готовится к встрече главы государства. Ему и его нескольким коллегам дано поручение: отрепетировать с 200 школьниками сцену встречи с Эмомали Рахмоном, когда тот будет проезжать мимо их кишлака. Их задача – махать флагами. Фаррух еще не получил свои отпускные, но все же ни на что не жалуется. «Важнее всего хорошо встретить Джаноби Оли («Лидер нации» –​ Ред.). Мы тщательно подготовились к этому. Мы должны стоять с двух сторон улицы и махать флагами», – сказал он в беседе с Радио «Озоди».

Дустмурод Шарифов, 54-летний аграрий Вахшской долины, помогает дорожным строителям. Они приводят в порядок дорогу, по которой должен будет проехать глава государства. Дустмурод работает на совесть, на энтузиазме и считает это своим гражданским долгом.

И так повторяется из года в год.

Многолетняя очередь Байрама

Байрам Темиров, 26-летний житель кишлака Гаровти района Дусти, наверное, уже истоптал дорогу в рабочий кабинет председателя района. Он хочет получить разрешение на то, чтобы выступить перед президентом со своей проблемой. Байрам – незрячий, молодой мужчина хочет попросить у главы государства содействия в своем трудоустройстве.

Он сказал в беседе с Радио «Озоди», что окончил исторический факультет Педагогического университета, но найти работу так и не смог. «Встретиться с главой государства – моя мечта с 16 лет. Хочу попросить его о трудоустройстве. Ни одна школа не принимает меня в качестве преподавателя. Был уже у министра образования, тот сказал, что даст поручение районному главе отдела образования, но меня так и не приняли», – сетует он.

У мужчины двое детей, его жена также незрячая. Материально их поддерживает мать Байрама, которая работает в больнице. Он один из тех, кто никак не может пробиться к главе государства со своей проблемой.

Вина приближенных?

Хурсанд Хуррамов, эксперт по вопросам политики, сказал Радио «Озоди», что поездки президента по городам и районам носят, прежде всего, идеологический характер и предназначены для создания имиджа главы государства. Он сравнил эти поездки с театральной постановкой, где все, начиная от президента и заканчивая чиновниками и простым людом, играют определенную роль. «Большинство объектов, которые открывает президент, построены по инициативе и на деньги предпринимателей, и в ходе поездок также видно, как глава государства требует от бизнесменов строительства того или иного здания», – уверен эксперт.

По его мнению, государство никогда не должно вмешиваться в частный сектор и негоже требовать от предпринимателей финансирования каких-либо мероприятий.

«Средства предпринимателей не должны расходоваться неразумно. Это вина не главы государства, а приближенных к нему людей. Потому каждый из них хочет выслужиться перед президентом, заработать себе баллы. Поездки по регионам являются частью работы президента, и они не должны сопровождаться расточительством», - говорит Хурсанд Хуррамов.

По его словам, насколько ему известно, в большинстве случаев расходы за подготовку к встрече президента ложатся на плечи предпринимателей, и это ничто иное, как своего рода давление на них.

«​Все довольны, кроме отца террориста»​

Сайфулло Сафаров, заместитель директора Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, сказал Радио «Озоди», что ежегодные поездки Эмомали Рахмона в регионы – важный элемент управления государством, и их целью является ознакомление с проблемами и чаяниями простых людей.

«Такие встречи очень вдохновляют народ. В частности, предприниматели вносят вклад в благоустройство городов и районов. На этих встречах озвучиваются интересные идеи», – говорит Сафаров.

По его словам, такие поездки затратные, но это ничто по сравнению с теми выгодами, которые получает народ. «Возможно, отец какого-нибудь террориста будет недоволен такими поездками, но 99,9 процента населения всегда приветствуют такие встречи. Мы тысячу раз становились свидетелями того, как люди молятся на то, чтобы президент заглянул в их махаллю, только ради того, чтобы она была благоустроена к встрече», – говорит Сафаров.

Однако эксперты думают иначе. По их словам, работы по благоустройству должны проводиться регулярно, вне зависимости от приезда главы государства. В противном случае это указывает на зависимость системы от одного человека, что является не очень хорошим признаком.

Репортаж Радио «Озоди»​ (Таджикская редакция Радио Свобода)