Книги, принадлежащие перу президента Таджикистана Эмомали Рахмона, а также произведения о его жизни и деятельности являются лидерами продаж в книжных магазинах Душанбе.

Продавцы книжных магазинов в Душанбе утверждают, что за последний год, за исключением августа и сентября, когда возрастает спрос на школьные учебники, чаще всего раскупаются именно произведения президента Таджикистана.

Абуали Умарзода, директор книжного магазина «Ошёни Дониш», расположенного в самом центре Душанбе, сказал «Озоди» (Таджикской редакции Радио Свобода), что ежедневно он продает до 10 исторических книг, большинство которых принадлежат перу президента страны.

Эмомали Рахмон возглавляет Таджикистан на протяжении 25 лет, и за это время под его авторством вышло в свет свыше 20 книг об истории таджиков и таджикском языке. Издания эти – отличного качества, публикуются большим тиражом, а стоят от 40 до 80 сомони. Самая дорогая книга в этом ряду – «Таджики в зеркале истории», которая охватывает историю таджиков с древних времен до конца XIX века.

По словам Умарзода, основными покупателями книг президента Рахмона являются педагоги, студенты и чиновники. «Книги основателя мира и национального единства – Лидера нации пользуются большим спросом», – говорит он.

Наш собеседник объясняет такие объемы продаж тем, что во многих вузах страны созданы уголки книг Лидера нации, и, возможно, преподаватели и студенты приобретают издания для этих уголков. Анвар Джураев, другой продавец книг, сказал в беседе с «Озоди», что чиновники в основном скупают многотомные издания Рахмона и произведения о Лидере нации. «Покупатели книг президента никогда не торгуются, но и продавцы, в свою очередь, не предлагают эти книги по заоблачным ценам», – говорит он.

«Многие чиновники, только получившие должность, приходят к нам и покупают книги президента для своего кабинета. Так же делают и вновь назначенные директора школ. Некоторые поздравляют своих друзей с назначением на какую-либо должность и преподносят в дар книгу главы государства и его портрет», – рассказал собеседник.

В настоящее время в Таджикистане невозможно представить рабочий кабинет какого-либо чиновника без шкафа с книгами президента Рахмона и его портрета. Лутфулло Ходжаназар, председатель Рушанского района ГБАО, сказал в беседе с «Озоди», что первым делом после своего назначения на должность районного главы купил книги Эмомали Рахмона для рабочего кабинета.

«Вот даже сейчас вы позвонили мне, а в моих руках – книга Лидера нации «Таджики в зеркале истории. От арийцев до саманидов». Это моя настольная книга. В преддверии Дня национального единства читаю книги главы государства. В своем выступлении по случаю этого праздника хочу использовать выдержки из другой книги о нашем президенте. Эти книги очень важны – для агитационной деятельности, воспитания молодого поколения в духе патриотизма», – говорит председатель Рушанского района.

По его словам, в его рабочем кабинете – свыше 20 произведений президента Таджикистана и свыше 50 книг о нем. «Послания Джаноби Оли, его выступления и книги всегда необходимы чиновникам. К счастью, произведения нашего президента переведены на многие языки мира», – сказал Лутфулло Ходжаназар.

Эксперты считают, что чиновники оформляют свои рабочие кабинеты книгами президента Рахмона и цитируют его во время своих выступлений в знак преданности. Хурсанд Хуррамов, эксперт по политическим вопросам, сказал в беседе с «Озоди», что в обществах, подобных таджикскому, лесть и восхваление помогают госслужащим продвинуться по карьерной лестнице. По его словам, хранение книг и портретов президента, цитирование президента Рахмона в своих выступлениях характерно для авторитарного общества.

«Это наглядный признак авторитарного общества, где преклонение перед первым лицом государства наблюдается во всех сферах. Сейчас мы наблюдаем это и в научных работах, в которых цитирование главы государства стало распространенным явлением. И нет разницы – это научная работа по математике или истории», – говорит Хурсанд Хуррамов.​