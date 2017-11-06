Что даст транспортный коридор в обход России странам Центральной Азии?

В церемонии открытия железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, по которой будут осуществлять грузоперевозки из Китая в Европу, приняли участие официальные представители стран Центральной Азии. Эксперты говорят, что осуществление грузоперевозок по направлению в обход России будет выгодно для Центральной Азии.

30 октября в Азербайджане состоялась торжественная церемония по случаю открытия железной дороги Баку – Тбилиси – Карс (БТК) протяженностью более 800 километров. 504 километра новой дороги проходят по территории Азербайджана. В церемонии открытия проекта, получившего название «Новый Шелковый путь», приняли участие президенты Азербайджана и Турции, премьер-министры Грузии, Казахстана и Узбекистана и министры Туркменистана и Таджикистана. Вначале сообщалось о визите президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Баку, но позднее официальные СМИ передали, что по поручению президента в церемонии открытия принял участие премьер-министр страны.

«Исторический проект» и возможности

Железная дорога, получившая название «исторический проект», соединяет Азербайджан и Турцию в обход России и Армении. Товары из Китая будут переправляться через каспийские порты Казахстана и Туркменистана и дальше доставляться в Европу. Транспортный коридор рассчитан на то, чтобы в течение 12–15 дней доставлять грузы из Китая в Европу. На первоначальном этапе планируется перевозить пять миллионов тонн в год, на последующем этапе – 17 миллионов тонн грузов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии открытия БТК заявил, что «многие, в особенности некоторые «внешние круги», не верили в строительство железной дороги Баку – Тбилиси – Карс», однако сегодня через территорию Азербайджана проходит несколько важных международных транспортных коридоров. Глава Азербайджана также отметил, что сейчас они работают в направлении интеграции работающего в тестовом режиме транспортного коридора Север – Юг и Баку – Тбилиси – Карс.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении отметил важность каспийских портов Казахстана и Туркменистана в грузоперевозках по этому направлению. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что благодаря проекту можно будет «обеспечить путь грузопотока из Китая, стран Центральной Азии, Урало-Сибирского региона России по Транскаспийскому коридору». Премьер–министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщил о завершении в 2016 году проекта по строительству железнодорожной магистрали Ангрен – Пап, что позволит завершить процесс формирования единой железнодорожной транспортной системы Узбекистана.

Среди первых грузов, отправленных по транспортному коридору БТК, есть 3200 тонн казахстанского зерна.

После запуска БТК

После запуска БТК 1 ноября президент Азербайджана совершил визит в Тегеран и принял участие во второй встрече глав Ирана, Азербайджана и России. В ходе встречи главы трех стран, особенно Ирана и России, больше говорили о транспортном коридоре Север – Юг, который обеспечит грузопоток из Индии в Европу через Иран, Кавказ и Россию.

Если ранее в Баку БТК назвали в качестве проекта, который напрямую соединит Лондон с Китаем, то в Тегеране придавали особое значение транзитным возможностям проекта Север – Юг, который соединит Бендар Аббас (порт Ирана в Персидском заливе) и Хельсинки. Особенно много внимания этому вопросу уделили в российских СМИ. В иранских СМИ также было опубликовано большое количество материалов об отношениях с Россией. Между тем европейские телеканалы передавали новости о запуске БТК.

В Грузии 28 ноября планируют провести форум «Шелковый путь».

БТК и Центральная Азия

«Азаттык» (Казахская редакция Радио Свобода) обратился за комментариями к экспертам в связи с запуском транспортного коридора БТК, который имеет прямой выход в Европу в обход России.

Экономист Тохтар Есиргепов считает, что благодаря запуску БТК у стран Центральной Азии (ЦА) появилась железная дорога, которая связывает Китай с Европой.

– Страны ЦА хотят извлечь пользу из своего расположения между континентами. Поэтому для ЦА БТК может стать не только одним из проектов с сильным потенциалом, но и выгодным для экспорта, – говорит экономист.

Тохтар Есиргепов говорит, что «Россия тоже вынуждена принять этот проект». Он не отрицает, что при необходимости Россия может воспользоваться этой транспортной сетью.

– Кроме этого, через территорию России проходят другие проекты по грузоперевозке из Китая в Европу. Наряду с другими транспортными коридорами БТК станет еще одним выгодным направлением для ЦА, – говорит Есиргепов.

По словам эксперта по вопросам безопасности и политики в Центральной Азии Алькея Маргулана, присоединение стран ЦА к проекту БТК демонстрирует, что они перестали оглядываться на Россию и могут принимать независимые решения.

– Страны ЦА уже меньше оглядываются на Россию в вопросах внешней экономики, чем это было в 90-е годы. ЦА старается вести сравнительно независимую экономическую политику. В какой-то степени это задевает Россию, – говорит Алькей Маргулан.

По его словам, также ясно, что страны ЦА в одночасье не могут отдалиться от России. Тем не менее для стран ЦА важно диверсифицировать свою транспортно-коридорную логистику.

– Прежде Турция не придавала значение инфраструктурным проектам в отношениях со странами ЦА. Уделяла внимание лишь легкой промышленности и строительной отрасли. Теперь, благодаря участию в БТК, ЦА получила выход к альтернативному коридору для транспортировки грузов в обход России, – говорит Алькей Маргулан «Азаттыку».

На вопрос, насколько положительным будет результат проекта, эксперт говорит следующее:

– В ближайшие два года станет понятно, насколько проект станет удачным. Расчет возврата даже по самым быстро окупаемым инфраструктурным проектам производится в течение двух лет.

На строительство транскаспийской железной дороги Баку – Тбилиси – Карс, которая будет обеспечивать грузопоток через транспортный коридор Запад – Восток, было потрачено четыре миллиарда долларов.