Какая теперь позиция Узбекистана по Рогунской ГЭС?

Узбекистан, который при Исламе Каримове был категорически против строительства Рогунской гидроэлектростанции в Таджикистане, сейчас, похоже, взялся за урегулирование связанных с водой вопросов в сотрудничестве с другими странами.

Информационные агентства 1 июня опубликовали позицию заместителя спикера нижней палаты парламента Узбекистана Бория Алиханова по строительству Рогунской ГЭС.

Изменилась ли позиция Узбекистана?

Борий Алиханов заявил, что Узбекистан будет последовательно выступать за рациональное и справедливое использование трансграничных водотоков на основе норм международного права. По словам Алиханова, это касается и Рогуна, и других гигантских гидротехнических сооружений в бассейне Аральского моря.

– Амударья и Сырдарья, а также другие реки входят в этот бассейн, это единая экосистема, которую необходимо тщательно беречь, – сказал заместитель спикера нижней палаты парламента Узбекистана.

Борий Алиханов на заседании международного пресс-клуба также сообщил, что руководство Казахстана и Узбекистана придерживаются единой позиции и сейчас идет подготовка Конвенции по Аральскому морю.

Информационные агентства мнение заместителя председателя парламента Узбекистана передали как официальную позицию страны по строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане. После смерти Ислама Каримова Ташкент открыто ее не выражал. Эти события развиваются на фоне продолжающегося строительства Рогунской ГЭС.

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​Хотя это был одним из спорных проблем при правлении первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Когда Душанбе в июле 2016 года подписал соглашение с итальянской компанией Salini Impregilo о завершении строительства Рогунской ГЭС, Шавкат Мирзияев, который на тот момент был премьер-министром Узбекистана, направил в адрес правительства Таджикистана официальное письмо, в котором выразил недовольство. В его письме говорилось, что Таджикистан и без строительства Рогунской ГЭС может решить проблемы с энергообеспечением страны, и Душанбе должен выбрать безопасный путь решения этой проблемы. Однако с момента избрания на пост президента страны Мирзияев пока не выразил свою позицию по этому вопросу.

Соглашение и интересы

С момента вступления в должность президента Шавкат Мирзияев дважды посетил Туркменистан и Казахстан. Узбекский президент во время празднования Наурыза в этом году побывал в Астане, где поднял проблему Арала и вопросы, связанные с транграничными реками. Во время встречи с президентом Шавкатом Мирзияевым глава Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что позиция двух стран по этому поводу единая. По словам Назарбаева, Астана и Ташкент с пониманием относятся к желанию «братских соседей» использовать воду в своих целях. В ходе встречи также говорилось о готовности Узбекистана и Казахстана принять участие в различных гидроэнергетических проектах, но так, «чтобы это было без ущерба для всех других стран, находящихся в нижних течениях этих рек».

Глава Узбекистана также выразил поддержку инициативе ООН о заключении международных конвенций по рациональному и справедливому использованию водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи. Проблемы, связанные с водными ресурсами, главы двух государств предложили решать на площадке Международного фонда спасения Арала. Сразу после этой встречи была создана межгосударственная комиссия по регулированию вопросов, связанных с водой. Комиссия уже начала свою работу.

Ранее говорилось, что в случае завершения строительства ГЭС Камбар –ата - 2 в Кыргызстане, Казахстан сможет купить его акции и принять участие в его управлении. При правлении Ислама Каримова Таджикистан также предлагал Узбекистану принять участие в управлении Рогунской ГЭС, однако Ташкент отказался.

Узбекистан и Казахстан, расположенные по нижнему течению Сырдарьи, выражают обеспокоенность по поводу строительства в находящихся в верхнем течении Таджикистане и Кыргызстане строительства Рогунской ГЭС и ГЭС Камбар-ата.

Строительство ГЭС Камбар ата-2 пока приостановлено. Кыргызстан расторг договор с Россией о его строительстве, однако в Таджикистане продолжается строительство Рогунской ГЭС. Россия вначале также проявляла интерес и к этому проекту, но позднее передумала. Таджикистан это строительство сейчас ведет с итальянской строительной компанией и выражает заинтересованность в привлечении и других инвесторов к этому проекту.

Влияние гидростанции

Строительство Рогунской ГЭС препятствовало решению еще одной проблемы между Узбекистаном и Таджикистаном – демаркации границы между странами. Из-за проблем с определением границы между сторонами все еще случаются инциденты, приводящие к человеческим жертвам. Некоторые участки границы заминированы, иногда случается стрельба. После ярко выраженного протеста против строительства Рогунской ГЭС со стороны Ташкента в 2000-е годы вопрос с демаркацией границы остался незавершенным. Однако сейчас снова взялись за эту проблему.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch в свое время также подвергла критике строительство Рогунской ГЭС. Организация считает, что оно будет способствовать росту социальных проблем, создаст сложности с обеспечением продовольствия и воды в этом регионе.

Однако через два месяца после кончины первого президента Узбекистана Ислама Каримова в 2016 году Таджикистан продолжил строительство Рогунской ГЭС. Строительство ГЭС, начатой в 90 километрах к востоку от Душанбе в 1970-е годы, было приостановлено после развала СССР. После окончания гражданской войны в Таджикистане подняли вопрос строительства гидроэлектростанции, однако это не понравилось Узбекистану. Руководство Таджикистана после начала строительства постоянно говорит, что водохранилище Рогунской ГЭС будет заполнено за счет собственной квоты Таджикистана по согласованию со всеми странами приаральского бассейна и от этого ни одна из соседних стран в регионе не пострадает.

После кончины Ислама Каримова Узбекистан не выразил своей конкретной позиции по этому вопросу, однако часто высказывается по проблемам Арала и водным вопросам в регионе во время встреч с руководством Казахстана и Туркменистана. Некоторые эксперты, намекая на то, что основные транспортные коридоры в Таджикистан проходят через территорию Узбекистана, считают, что у Ташкента на руках есть хороший способ оказания давления. Однако нынешний Узбекистан не такой, как прежде. Благодаря углублению отношений со странами-сторонниками, похоже, пытается дать ответ и Таджикистану. Известно, что в последнее время также возрождаются двусторонние узбекско-таджикские отношения.

Согласно проекту, высота самой высокой в мире Рогунской плотины, составляет 335 метров. В случае завершения строительства Рогунской ГЭС, которая полностью обеспечит спрос на электроэнергию в Таджикистане, излишки электроэнергии Душанбе намерен продавать Пакистану и Афганистану.