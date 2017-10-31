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Центразия

Дети-орденоносцы правителей Центральной Азии

Сердар Бердымухамедов (в центре), сын президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, на церемонии вручения медали «Мяликгулы Бердымухамедов».

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил своего сына Сердара медалью «Mälikguly Berdimuhamedow» («Мяликгулы Бердымухамедов») за заслуги перед отечеством. Награда учреждена в честь отца президента – 85-летнего ветерана органов внутренних дел.

Наградил сына медалью имени своего отца

Медали «Mälikguly Berdimuhamedow» сотрудникам силовых ведомств Туркменистана вручили в День независимости страны, 27 октября. Среди награжденных оказался и единственный сын президента Гурбангулы Бердымухамедова – майор Сердар Бердымухамедов, получивший также звание подполковника.

За последний год общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла. По неофициальной версии, он готовится к роли преемника отца. Год назад Сердар Бердымухамедов стал депутатом парламента. Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) обращает внимание на то, что государственные СМИ широко освещают встречи Сердара с деятелями страны.

Сердар учился в Дипломатической академии МИД России. После ее окончания работал в руководстве государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. Он работал помощником прокурора Ахалского велаята, был главой департамента в МИД.

Медаль в честь 85-летнего Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений. Имя Мяликгулы Бердымухамедова в Туркменистане присвоено Дворцу культуры в селе Ызгант, воинской части в Ашгабате, на территории которой установили бюст отца президента.

Дети правителей, удостоенные госнаград

Сердар Бердымухамедов не первый в Центральной Азии отпрыск президента, получивший государственную награду.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2015 году вручил своей дочери Озоде Рахмон орден «Шараф» по случаю 24-й годовщины независимости Таджикистана. Тогда Озода Рахмон работала заместителем министра иностранных дел, сейчас она возглавляет президентскую администрацию. Орден «Шараф» считается четвертым в иерархии наград таджикского государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручает орден своей дочери Озоде Рахмон. 28 августа 2015 года.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вручает орден своей дочери Озоде Рахмон. 28 августа 2015 года.

Члены семьи Рахмона занимают высокопоставленные должности и контролируют крупный бизнес в Таджикистане. Зять президента Джамолиддин Нуралиев, который женат на Озоде Рахмон, – первый заместитель председателя Национального банка. Рустам Эмомали, старший сын президента, – мэр таджикской столицы Душанбе. Еще одна дочь президента, Рухшона Рахмонова, работает в структуре министерства иностранных дел Таджикистана. Летом этого года Зарина Рахмон, другая дочь президента Таджикистана, была назначена заместителем председателя «Ориёнбанка», возглавляемого ее родным дядей, предпринимателем Хасаном Асадуллозодой.

Две дочери президента Казахстана – Дарига Назарбаева и Динара Кулибаева – обладательницы орденов «Парасат». Муж средней дочери президента Динары Кулибаевой, Тимур Кулибаев, по данным из открытых источников, в 2014 году получил орден «Барыс» I степени, в 2001 году – орден «Курмет». У Кулибаева есть также медали «10-летие Астаны» и «10 лет Конституции Республики Казахстан».

Старшая дочь президента Дарига Назарбаева, которая сейчас является депутатом верхней палаты парламента, получила орден в 2004 году. На ее счету еще два ордена – «Курмет» (вручен в 2004 году) и «Барыс» II степени (2013 год). Кроме того, Дарига Назарбаева удостоена различных медалей: «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001 год), «20 лет тенге», «20 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет Ассамблее народа Казахстана».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со старшей дочерью Даригой на торжествах по случаю Дня единства народа Казахстана. Алматы, 1 мая 2016 года.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев (слева) со старшей дочерью Даригой на торжествах по случаю Дня единства народа Казахстана. Алматы, 1 мая 2016 года.

Бывший муж Дариги Назарбаевой, ныне покойный Рахат Алиев, в 2001 году был удостоен медалей «10 лет независимости Республики Казахстан» и «10 лет парламенту Республики Казахстан». Он был обладателем ордена «Данк» II степени. После того как Алиев оказался в опале и был заочно приговорен на родине в 2008 году к 20 годам тюрьмы по обвинениям в совершении уголовных преступлений, его лишили ордена и медалей в соответствии с указом президента.

Проявление культа личности?

Некоторые эксперты, с которыми поговорили репортеры «Азаттыка», отмечают, что разным странам Центральной Азии присущи свои особенности в награждении президентских детей государственными орденами.

– В таких странах, как Таджикистан, Туркменистан, раньше были восточные деспотии. Поэтому там могут быть случаи награждения детей руководителей, которые этого не заслужили. В этих странах есть традиции деспотии. В Казахстане, я думаю, таких традиций не было. Казахи выбирали ханов, ханов могли отстранить. Даже если такое и было, потом это рассматривалось и всё возвращалось на круги своя, – говорит политолог Азимбай Гали.

На просьбу «Азаттыка» прокомментировать вручение государственных наград дочерям президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Азимбай Гали ответил так:

– Я некоторое время работал с Даригой Назарбаевой. У этого человека есть заслуги. Как получила [награду] вторая дочь, я не знаю.

Политолог Расул Жумалы считает, что награждение правителями своих детей государственными наградами есть не что иное, как проявление элементов культа личности

– «Пионером» в этом плане в [Центрально-Азиатском] регионе был Туркменистан, который еще в 1990-х стал флагманом в реинкарнации культа личности, подобного тому, какой был во времена Сталина. Это было при первом президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове. Это продолжилось при нынешнем президенте Гурбангулы Бердымухамедове. Я помню, в 1990-е годы, когда первый президент Туркменистана увлекался переименованием месяцев в честь своих родственников и устанавливал себе памятники, это вызывало легкую улыбку в Казахстане. По прошествии времени мы видим, что отдельные элементы появляются и в Казахстане. Новости такого плана не вызывают восторга среди тех, кто хотел бы видеть Казахстан демократическим государством, в котором отсутствуют элементы восхваления одного человека, при всех его заслугах, – говорит Расул Жумалы.

Эксперт Расул Жумалы полагает, что ответственность за происходящее лежит не только на правителях и их окружении, но и на обществе, с молчаливого согласия которого и устанавливается культ личности.

Материал Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода)

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