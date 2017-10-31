Дети-орденоносцы правителей Центральной Азии

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил своего сына Сердара медалью «Mälikguly Berdimuhamedow» («Мяликгулы Бердымухамедов») за заслуги перед отечеством. Награда учреждена в честь отца президента – 85-летнего ветерана органов внутренних дел.

Наградил сына медалью имени своего отца

Медали «Mälikguly Berdimuhamedow» сотрудникам силовых ведомств Туркменистана вручили в День независимости страны, 27 октября. Среди награжденных оказался и единственный сын президента Гурбангулы Бердымухамедова – майор Сердар Бердымухамедов, получивший также звание подполковника.

За последний год общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова заметно возросла. По неофициальной версии, он готовится к роли преемника отца. Год назад Сердар Бердымухамедов стал депутатом парламента. Радио Азатлык (Туркменская редакция Радио Свобода) обращает внимание на то, что государственные СМИ широко освещают встречи Сердара с деятелями страны.

Сердар учился в Дипломатической академии МИД России. После ее окончания работал в руководстве государственного агентства по управлению и использованию углеводородных ресурсов при президенте Туркменистана. Он работал помощником прокурора Ахалского велаята, был главой департамента в МИД.

Медаль в честь 85-летнего Мяликгулы Бердымухамедова учредили в августе этого года. Дед Сердара был учителем, начальником отдела исправительно-трудовых учреждений. Имя Мяликгулы Бердымухамедова в Туркменистане присвоено Дворцу культуры в селе Ызгант, воинской части в Ашгабате, на территории которой установили бюст отца президента.

Дети правителей, удостоенные госнаград

Сердар Бердымухамедов не первый в Центральной Азии отпрыск президента, получивший государственную награду.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в 2015 году вручил своей дочери Озоде Рахмон орден «Шараф» по случаю 24-й годовщины независимости Таджикистана. Тогда Озода Рахмон работала заместителем министра иностранных дел, сейчас она возглавляет президентскую администрацию. Орден «Шараф» считается четвертым в иерархии наград таджикского государства.

Члены семьи Рахмона занимают высокопоставленные должности и контролируют крупный бизнес в Таджикистане. Зять президента Джамолиддин Нуралиев, который женат на Озоде Рахмон, – первый заместитель председателя Национального банка. Рустам Эмомали, старший сын президента, – мэр таджикской столицы Душанбе. Еще одна дочь президента, Рухшона Рахмонова, работает в структуре министерства иностранных дел Таджикистана. Летом этого года Зарина Рахмон, другая дочь президента Таджикистана, была назначена заместителем председателя «Ориёнбанка», возглавляемого ее родным дядей, предпринимателем Хасаном Асадуллозодой.

Две дочери президента Казахстана – Дарига Назарбаева и Динара Кулибаева – обладательницы орденов «Парасат». Муж средней дочери президента Динары Кулибаевой, Тимур Кулибаев, по данным из открытых источников, в 2014 году получил орден «Барыс» I степени, в 2001 году – орден «Курмет». У Кулибаева есть также медали «10-летие Астаны» и «10 лет Конституции Республики Казахстан».

Старшая дочь президента Дарига Назарбаева, которая сейчас является депутатом верхней палаты парламента, получила орден в 2004 году. На ее счету еще два ордена – «Курмет» (вручен в 2004 году) и «Барыс» II степени (2013 год). Кроме того, Дарига Назарбаева удостоена различных медалей: «10 лет независимости Республики Казахстан» (2001 год), «20 лет тенге», «20 лет Конституции Республики Казахстан», «20 лет Ассамблее народа Казахстана».

Бывший муж Дариги Назарбаевой, ныне покойный Рахат Алиев, в 2001 году был удостоен медалей «10 лет независимости Республики Казахстан» и «10 лет парламенту Республики Казахстан». Он был обладателем ордена «Данк» II степени. После того как Алиев оказался в опале и был заочно приговорен на родине в 2008 году к 20 годам тюрьмы по обвинениям в совершении уголовных преступлений, его лишили ордена и медалей в соответствии с указом президента.

Проявление культа личности?

Некоторые эксперты, с которыми поговорили репортеры «Азаттыка», отмечают, что разным странам Центральной Азии присущи свои особенности в награждении президентских детей государственными орденами.

– В таких странах, как Таджикистан, Туркменистан, раньше были восточные деспотии. Поэтому там могут быть случаи награждения детей руководителей, которые этого не заслужили. В этих странах есть традиции деспотии. В Казахстане, я думаю, таких традиций не было. Казахи выбирали ханов, ханов могли отстранить. Даже если такое и было, потом это рассматривалось и всё возвращалось на круги своя, – говорит политолог Азимбай Гали.

На просьбу «Азаттыка» прокомментировать вручение государственных наград дочерям президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Азимбай Гали ответил так:

– Я некоторое время работал с Даригой Назарбаевой. У этого человека есть заслуги. Как получила [награду] вторая дочь, я не знаю.

Политолог Расул Жумалы считает, что награждение правителями своих детей государственными наградами есть не что иное, как проявление элементов культа личности

– «Пионером» в этом плане в [Центрально-Азиатском] регионе был Туркменистан, который еще в 1990-х стал флагманом в реинкарнации культа личности, подобного тому, какой был во времена Сталина. Это было при первом президенте Туркменистана Сапармурате Ниязове. Это продолжилось при нынешнем президенте Гурбангулы Бердымухамедове. Я помню, в 1990-е годы, когда первый президент Туркменистана увлекался переименованием месяцев в честь своих родственников и устанавливал себе памятники, это вызывало легкую улыбку в Казахстане. По прошествии времени мы видим, что отдельные элементы появляются и в Казахстане. Новости такого плана не вызывают восторга среди тех, кто хотел бы видеть Казахстан демократическим государством, в котором отсутствуют элементы восхваления одного человека, при всех его заслугах, – говорит Расул Жумалы.

Эксперт Расул Жумалы полагает, что ответственность за происходящее лежит не только на правителях и их окружении, но и на обществе, с молчаливого согласия которого и устанавливается культ личности.

Материал Радио Азаттык (Казахской редакции Радио Свобода)