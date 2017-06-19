Как растут «дворцовые дети» в Центральной Азии

Дети отцов, которые на протяжении долгих лет находятся у власти в странах Центральной Азии, как видно, быстро растут от должности к должности, повышаясь в чинах и получая ученые степени.

Самая большая семья в Таджикистане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон недавно присвоил своей старшей дочери Озоде Рахмон чин государственного советника юстиции. Это самый высокий по старшинству классный чин в органах юстиции и прокуратуры. Озода Рахмон с 2016 года возглавляет администрацию президента. Она защитила в 2012 году кандидатскую диссертацию на тему «Развитие законодательства о правах и свободах женщин в Таджикистане».

38 –летняя Озода также имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла, работала в посольстве Таджикистана в США, в 2009 году была назначена первым заместителем министра иностранных дел страны, пишет «Озоди» (Таджикская редакция Радио Свобода). Ее муж Джамолиддин Нуралиев является первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана.

Отец девятерых детей Эмомали Рахмон с 1992 года возглавляет Таджикистан, который пережил гражданскую войну. Его 29-летний сын Рустам в этом году был назначен мэром Душанбе и позднее избран председателем городского маджлиса. Прежде он возглавлял таможенную службу, был руководителем антикоррупционного ведомства.

Другая его дочь Рухшона Рахмонова с ноября 2016 года работает заместителем руководителя управления международных отношений министерства иностранных дел Таджикистана. Прежде она служила в посольстве страны в Великобритании. В мае этого года Рухшона Рахмонова провела презентацию своей книги «Основы дипломатической службы».

Семеро зятьев Эмомали Рахмона занимают должности в сфере экономики и финансов в правительстве.

Семья Елбасы

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев у власти находится дольше, чем Эмомали Рахмон. Его средняя дочь Динара Кулибаева в мае этого года стала академиком педагогических наук.

Его старшая дочь с прошлого года является депутатом сената. Доктор экономических и политических наук, кандидат исторических наук Дарига Назарбаева ранее на протяжении года занимала пост заместителя премьер-министра страны. Сейчас возглавляет комитет сената по международным делам, обороне и безопасности.

Племянник президента Казахстана, первый заместитель председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Самат Абиш в мае этого года получил из рук Нурсултана Назарбаева погоны генерала-лейтенанта.

Пост первого заместителя председателя КНБ прежде занимал и бывший зять президента Рахат Алиев. Позднее он стал заместителем начальника службы охраны президента, послом Казахстана в Австрии, заместителем министра иностранных дел Казахстана. После скандала, называемого «Рахатгейтом»,его объявили в международный розыск и в тот же год суд вынес заочное решение о разводе Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой. Казахстанские власти неоднократно обращались к властям Австрии об экстрадиции Рахата Алиева, однако Вена отказалась его выдать. Дело Рахата Алиева, обвиненного в попытке совершения государственного переворота, так и осталось засекреченным.

Алиева обвинили в организации убийства оппозиционного политика Алтынбека Сарсенбаева в 2006 году. Рахат Алиев сдался правоохранительным структурам Австрии в 2014 году. Он ожидал заседание суда, когда его нашли мертвым в тюрьме 24 февраля 2015 года. Власти Австрии признали смерть Рахата Алиева суицидом.

Второй зять Назарбаева, муж средней дочери президента Динары Тимур Кулибаев возглавляет национальную палату предпринимателей «Атамекен». Муж младшей дочери президента Алии Назарбаевой - Димаш Досанов - в прошлом году был назначен генеральным директором нефтепроводной компании «КазТрансОйл».

Сердар «Аркадага»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов занимает третье место в Центральной Азии по продолжительности нахождения у власти после Назарбаева и Рахмона. О его сыне Сердаре прежде много не говорили. В прошлом году он был избран депутатом парламента, сейчас он - председатель парламентского комитета по законодательству и его нормам.

Государственные СМИ Ашгабада в мае этого года широко освещали поездку туркменской делегации во главе с Сердаром Бердымухамедовым в Россию и его встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани, сообщает «Азатлык»​ (Туркменская редакция Радио Свобода). Туркменская делегация приняла участие в экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanSummit-2017» и мусульманском съезде.

​Гурбангулы Бердымухамедова с 2010 года в стране называют Аркадагом (покровитель, благодетель). Его сын Сердар до избрания депутатом работал в нескольких министерствах и агентствах. Одна из его прежних должностей – руководитель департамента министерства иностранных дел Туркменистана по связям с иностранными СМИ.

Сердар Бердымухамедов окончил дипломатическую академию в Москве, в 2014 году он защитил кандидатскую диссертацию, в 2015 году стал доктором технических наук.

Ситуация в Узбекистане и Кыргызстане

Сообщается, что старший зять главы Узбекистана Шавката Мирзияева Ойбек Турсунов был назначен заместителем руководителя администрации президента. Мирзияев вступил в должность президента менее года назад.

По информации «Озодлика» (Узбекской редакции Радио Свобода), младший зять президента Отабек Шаханов был замечен за спиной тестя с бейджом сотрудника личной охраны главы государства во время зарубежных визитов Мирзияева. По некоторым данным, Отабек Шаханов был назначен первым заместителем начальника службы безопасности президента в январе этого года.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара в свое время также была заместителем министра иностранных дел.

Бывший президент Кыргызстана Аскар Акаев покинул власть в результате «тюльпановой революции» сразу после избрания сына и дочери депутатами парламента в 2005 году. Сейчас он проживает в России. Пришедший к власти после него Курманбек Бакиев, назначивший на высокие должности своих сына и брата, был вынужден покинуть пост президента страны после апрельской революции 2010 года. Бакиев покинул Кыргызстан и сейчас живет в Беларуси.