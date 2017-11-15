Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, выступая 15 ноября в Бишкеке на заседании Национального совета по устойчивому развитию, сказал, что не видит причин просить прощения у «богатого соседа». В его выступлении прозвучало упоминание «престарелого диктатора».

«Прихоти и капризы»

Алмазбек Атамбаев, покидающий должность президента Кыргызстана в конце этого месяца, обрушился с новой критикой на руководство Казахстана. В своей бишкекской резиденции 15 ноября он заявил, что «по прихоти» казахстанских властей его страна уже месяц отрезана от Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в который входят, кроме Казахстана и Кыргызстана, Россия, Беларусь и Армения).

– Мы никогда не собирались и не собираемся выходить из ЕАЭС, но фактическая реальность такова, что Кыргызстан больше месяца отрезан от остальных стран ЕАЭС по прихоти руководства Казахстана. Нас просто отрезали от ЕАЭС. Так кто тогда разваливает ЕАЭС? Этого не видят только полные идиоты и те, кто не хочет видеть, кто пишет заказные статьи, – сказал Атамбаев.

Казахстан, ужесточивший контроль на границе с Кыргызстаном 10 октября – из-за чего на пунктах пропуска образовались очереди, – объяснил усиление проверок необходимостью борьбы с контрабандой.Некоторые увязали действия Астаны с предшествующими заявлениями Атамбаева, который в октябре неоднократно подвергал критике руководство Казахстана, в том числе из-за того, что оно, по мнению кыргызского лидера, вмешивается в дела соседнего государства. Вмешательством Атамбаев называл состоявшуюся в сентябре встречу президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с одним из кандидатов в президенты Кыргызстана Омурбеком Бабановым, основным соперником соратника Атамбаева Сооронбая Жээнбекова (который в итоге победил на выборах 15 октября и был избран пятым по счету президентом Кыргызстана).

Алмазбек Атамбаев: Кому нужен молодой президент –​ нам или Казахстану? (7 октября 2017 года)

На фоне километровых заторов на границе, где скопились сотни фур, Бишкек обвинил Астану в создании «искусственных барьеров» и нарушении основ свободной торговли. Казахстанская сторона эти обвинения отвергла. В ноябре Казахстан сообщил о запрете на ввоз пищевой продукции ряда производителей из Кыргызстана.

Сложившуюся ситуацию Алмазбек Атамбаев назвал «блокадой». Он сказал, что «блокада устроена только потому, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела страны». Бишкек ранее обратился с жалобами на действия Астаны в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) – регулирующий орган ЕАЭС – и во Всемирную торговую организацию. Однако эти обращения не изменили ситуацию на границе.

Говоря о будущем ЕАЭС, Атамбаев отметил, что «пока отношения, в первую очередь, экономические отношения между странами союза будут регулироваться не принятыми и подписанными соглашениями и договорами, а капризами и прихотями какого-нибудь царька», то возникает вопрос, сможет ли ЕАЭС стать цивилизованным союзом»:

– И меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся ситуации руководителей стран ЕАЭС и, конечно же, руководства ЕЭК во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был тут с колоколами бегать! Абсолютно наплевать!

Атамбаев заявил, что «руководством Казахстана и бездействием ЕЭК наносится непоправимый ущерб имиджу и репутации ЕАЭС в глазах всего мирового сообщества и в глазах наших соседей по региону.

Сотни машин на кыргызско-казахской границе (17 октября 2017 года):

​«На поклон к престарелому диктатору»

Президент Кыргызстана был резок в высказываниях и напомнил аудитории, что «весной 2014 года по прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней республики, отключили газ южным областям» Кыргызстана:

– Около миллиона кыргызстанцев тогда остались без газа и даже без света, потому что все жители городов перешли на электричество, и сети не выдержали. Так продолжалось до января 2015 года… Я помню, как вопили наши политиканы, как вопили депутаты парламента, требуя, чтобы президент Атамбаев поехал на поклон к престарелому диктатору, поклонился в ножки, попросил прощения.

Президент добавил, что и сейчас некоторые якобы требуют, «чтобы президент Атамбаев упал в ножки богатому соседу, попросил прощения».

– За что я должен просить прощения? За то, что я потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана? За то, что потребовал уважать законы Кыргызстана? Никто отныне не имеет права навязывать нам свои порядки… И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет в наши внутренние дела. Те, кто хотел навязать нам свои правила. Те, кто хотел посадить свою «шестерку» в кресло президента суверенного Кыргызстана. Да, их «шестерка» сядет. Но не в кресло президента, а на нары, – сказал Атамбаев, подразумевая, вероятно, под «шестеркой» кандидата Омурбека Бабанова, против которого генеральная прокуратура Кыргызстана возбудило уголовное дело.

Алмазбек Атамбаев обратился к кыргызстанцам, сказав, что они пережили не одну «блокаду», и переживут нынешние трудности. «Все президенты, все диктаторы рано или поздно уходят. Иногда по своей воле, иногда по воле народа, иногда по воле божьей. А народы остаются. Соседа надо уважать и с соседом надо дружить», – сказал президент и добавил, что ситуация на границе доказала необходимость развития внутренней инфраструктуры.

Казахстанская сторона пока не прокомментировала сделанные 15 ноября высказывания Атамбаева. После первого заявления Атамбаева 7 октября министерство иностранных дел Казахстана сообщило, что Астана заявляет решительный протест в адрес руководства Кыргызстана и считает высказываниям Атамбаева «недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами», а прозвучавшие из его уст утверждения «безответственными, провокационными по своей сути и ложными».