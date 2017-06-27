Лето для преподавателей Ашгабата без отпуска

Преподавателей средних, специализированных и высших учебных заведений столицы Туркменистана не отпускают в летний трудовой отпуск.

По словам преподавателя академии творчества Ашгабата, беседовавшей на условиях анонимности, учителя в этом году не смогли выйти в отпуск в связи с подготовкой к Азиаде-2017.

«Нам дали написать заявление об отпуске, но руководство предупредило, что ежедневно до обеда мы должны будем находиться на своих рабочих местах. Мы приходим рано утром и находимся на рабочих местах до обеда. А после обеда, согласно распоряжению, мы не должны выезжать за пределы города. Если вдруг потребует собрать сотрудников, где я буду вас искать, поэтому далеко от дома не уезжайте, говорят нам», – рассказала преподаватель столичной школы.



По ее словам, преподаватели вынуждены выполнять распоряжение руководства из страха потерять работу. «Наши планы на отдых у моря вместе с детьми нарушены. Не только нам, но и детям велели не уезжать из дома», – отмечает собеседница «Азатлыка» (Туркменской редакции Радио Свобода).

Ранее сообщалось, что в связи с Азиадой-2017 новый учебный год будет перенесен и начнется в июле, затем после перерыва на время проведения игр возобновится в октябре.

В этом году не смогли выйти в отпуск не только сотрудники сферы образования, но и работники других учреждений и предприятий государственного сектора.

«Сотрудники говорят, что, начиная с 3 июня, ученики школ, студенты, сотрудники учреждений и предприятий должны выйти на специальные маршировки. Необходимо заранее начать маршировать, чтобы подготовиться и знать заранее, кто где должен стоять, какие движения должны исполнять сотрудники различных учреждений. И еще неизвестно, как в такую жару все это отразится на состоянии здоровья людей», – говорит преподаватель столичной академии творчества.



О начале массовых мероприятий с участием сотрудников государственных учреждений и учащихся в рамках подготовки к Азиаде-2017 официальные СМИ не сообщают. Но, по словам местных наблюдателей, в эти дни в Ашгабате можно увидеть многочисленные подготовительные мероприятия с участием так называемых добровольцев.

В рамках подготовки к крупнейшему международному спортивному мероприятию в истории Туркменистана власти страны осуществляют беспрецедентные организационные меры. По информации жителей столицы и независимых источников, в течение последних нескольких месяцев власти Ашгабата ввели ряд мер, ограничивающих поездку и пребывание жителей регионов в столице страны.

По сообщениям из Туркменистана, в связи с Азиатскими играми, которые пройдут в сентябре этого года, национальная туристическая зона Аваза ограничена для отдыха населения.

Спортивные мероприятия при участии спортсменов более чем из 60 стран мира по 21 виду спорта пройдут в Олимпийском комплексе, специально построенном в центре Ашгабата, стоимостью более пяти миллиардов долларов США. Также введен в эксплуатацию новый международный аэропорт, стоимостью 2,3 миллиарда долларов.