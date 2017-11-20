Трое уголовников сбежали из психиатрической клиники в Ташкенте

20 ноября в Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов. Об этом сообщает интернет-издание Sputnik Узбекистан со ссылкой на источник в органах внутренних дел.

По информации правоохранителей, мужчины ранее обвинялись в различных преступлениях. Один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.

Пока неизвестно, как пациенты могли сбежать из клиники. Сотрудники медицинского учреждения отказались от комментариев.

В настоящее время милиция занимается поиском сбежавших. Все посты в Ташкенте усилены.



