Британская королева Елизавета и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы
Британская королева Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы 20 ноября небольшим семейным торжеством. Публичных мероприятий не планируется, но колокола Вестминстерского аббатства зазвонят сегодня в честь этой даты.
Пара заключила брак в лондонском Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, на пышной церемонии, где присутствовали государственные деятели и королевские особы со всего мира.
91-летняя Елизавета II и ее 96-летний супруг отпразднуют 70-летие совместной жизни на частной вечеринке в Виндзорском замке – резиденции королевы, расположенной к западу от Лондона.
Фотогалерея: История одной королевы:
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое