Британская королева Елизавета и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы

Британская королева Елизавета II и принц Филипп отмечают 70-ю годовщину свадьбы 20 ноября небольшим семейным торжеством. Публичных мероприятий не планируется, но колокола Вестминстерского аббатства зазвонят сегодня в честь этой даты.

Пара заключила брак в лондонском Вестминстерском аббатстве 20 ноября 1947 года, на пышной церемонии, где присутствовали государственные деятели и королевские особы со всего мира.

91-летняя Елизавета II и ее 96-летний супруг отпразднуют 70-летие совместной жизни на частной вечеринке в Виндзорском замке – резиденции королевы, расположенной к западу от Лондона.

Фотогалерея: История одной королевы: