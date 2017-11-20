В Старом городе Ташкента сносят дома для строительства Центра исламского развития

Жители частных домов, живущие в районе мечети «Хазрати Имам» в старой части города Ташкента, получили извещение о сносе их домов и переезде в многоэтажные дома. На месте снесенных домов власти планируют построить Центр исламского развития.

Муяссар-опа, живущая на улице «Заркайнар» в Старом городе Ташкента, рассказала репортеру «Озодлика», что получила письмо-извещение из хокимията (администрации) Алмазарского района в начале ноября месяца.

– Нам отправили и письмо-извещение, к нам пришли и сами представители хокимията. Говорят: «Освобождайте дома». Они сказали, что те, кто не хочет переезжать в многоэтажные дома, получат компенсацию и могут сами построить, либо купить дом. Говорят, что многоэтажные дома находятся в Сергелийском районе. Мы не согласились переезжать в этот район. Требуем, чтобы власти выдали нам квартиры в многоэтажных домах или частные дома в центре города. Наши соседи тоже не согласны на условия властей, очень много недовольных, – говорит собеседница из Ташкента.

В разговоре с «Озодликом» один из сотрудников Главного управления архитектуры и строительства при хокимияте (мэрии) города Ташкента сказал, что на месте снесенных домов в старой части столицы планируется возведение Центра исламского развития. По его словам, жители данного района были извещены о сносе жилья в письменном порядке, поэтому обязаны освободить свои дома.

– Пока мы сносим дома, расположенные рядом с мечетью. Мы уже давно начали сносить частные дома, расположенные на тупиках №13 и №14 на улице «Заркайнар». Жителям этих домов будут выданы квартиры в новых многоэтажках в Сергелийском районе. Тем, кто не желает жить в квартирах, выдается компенсация за каждый квадратный метр сносимого дома. В первом этапе будут снесены дома рядом с мечетью «Хазрати Имам». Жители, получившие письмо-извещение, уже должны готовиться к освобождению жилья. Мы предупредили их заранее, чтобы они выражали недовольство, когда приедут бульдозеры, – сказал сотрудник Главного управления архитектуры и строительства при хокимияте (мэрии) города Ташкента.

Судьба остальных частных домов, расположенных в Старом городе Ташкента, остается неизвестной.

Собеседница из Ташкента Муяссар-опа говорит, что среди жителей Старого города ходят слухи о том, что в данной части столицы будут снесены практически все частные дома, а на их месте власти построят многоэтажные дома.

– Говорят, что в Старом городе снесут дома во всех старых махаллях. Сейчас все ломают голову над тем, что делать. Никто не знает, когда будут сносить оставшиеся дома, что взамен предложат власти, а местная администрация хранит молчание. У нас в махаллях в одном частном доме живут семья, в которых по 10-15 человек. В нашей семье всего восемь человек, дети и внуки. В квартире мы не поместимся, – говорит собеседница.

В разговоре с нашим репортером сотрудник хокимията (администрации) Алмазарского района города Ташкента не стал скрывать, что столичные власти планирует снести все частные дома в Старом городе Ташкента и построить на их месте многоэтажные дома.

По его словам, в рамках проекта Tashkent City на месте ветких глиняных построек будут построены современные высотные здания.

– В рамках проекта Tashkent City в Старом городе Ташкента под снос пойдут все дома, но это произойдет не сегодня и не завтра. Пока что мы сносим дома рядом с мечетью «Хазрати Имам», – сказал чиновник, пожелавший остаться неизвестным.

Стоит отметить, что Старый город, на территории которого находятся Алмазарский и Шайхантахурский районы, считается наиболее густонаселенной частью Ташкента. В Старом городе до сих пор сохранились несколько старогородских махаллей (узбекских кварталов).

Однако официальной статистики о точном количестве жителей Старого города Ташкента нет.

Как приводится на сайте хокимията (мэрии) города Ташкента, в Алмазарском районе узбекской столицы проживает более 400 тысяч человек , в Шайхантахурском районе – около 400 тысяч человек.

В Алмазарском районе плотность населения составляет почти 9 тысяч человек на каждый квадратный километр, а в Шайхантахурском районе на каждый квадратный километр приходится 11 тысяч человек.