Американские конгрессмены посетят Узбекистан

21 ноября в Ташкент прибывает делегация Конгресса США во главе с членом Палаты представителей Трентом Келли.

В состав делегации входят конгрессмены, представляющие как республиканскую, так и демократическую партии.

В рамках межпарламентских обменов группа конгрессменов проведет переговоры в Олий Мажлисе Узбекистана, а также встречи в правительстве, Министерстве иностранных дел, посетит ряд объектов, сообщает Podrobno.uz.

По итогам визита в США в сентябре этого Шавката Мирзияева был подписан солидный пакет документов на общую сумму 2,6 миллиарда долларов. Он предусматривает реализацию перспективных совместных проектов в нефтегазовой и нефтехимической сферах с корпорациями «General Electric» и «Honeywell», машиностроении – с «CNH Industrial», «John Deere» и «Caterpillar», электротехнической сфере – с «OSI Systems» и «Lutron», в гражданской авиации – с компанией «Boeing» и другие.

Также подписано соглашение об открытии филиала университета Вебстера в городе Ташкенте, который станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения.