В Таджикистане предлагают наказывать мужчин – любителей платной любви

Генеральная прокуратура выступила с инициативой наказывать мужчин, пользующихся услугами «жриц любви». Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях поступят в парламент в начале будущего года. В настоящее время к штрафу привлекаются лишь сами путаны.

Фаррух Рауфов, заместитель начальника одного из управлений Генпрокуратуры страны, сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что для мужчин, пользующихся платными секс-услугами, будет предусмотрено наказание посерьезнее, чем для самих «ночных бабочек». «Раз есть спрос, есть и предложение. Когда похотливых мужчин будет меньше, то и женщин, продающих свое тело, соответственно, будет меньше. Проект поправок будет направлен в парламент в начале будущего года, его цель – предотвращение проституции и нравственное воспитание общества. Для любителей платной любви предусмотрен штраф и административный арест», – сказал собеседник.

Социолог Марьям Давлатова отметила, что еще 10 лет назад выступала с подобной инициативой в одной из своих статей, где отмечала, что за занятие проституцией одной женщины необходимо наказывать мужчин.

«Всегда мы оцениваем эту ситуацию односторонне. Осуждаем женщин, но никогда не задумываемся над тем, что, если не будет спроса, не будет и предложения. Есть несколько причин того, почему рынок продажной любви востребован, но в любом случае виноваты мужчины. Те, кто подтолкнул женщин заниматься этим ремеслом – мужчины, те, кто пользуется их услугами – тоже мужчины», – считает она.

Последние годы власти Таджикистана обеспокоены пополнением рядов «жриц любви». В МВД страны отметили, что в прошлом году было выявлено около 2 тысяч женщин аморального поведения.