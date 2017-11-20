В США в тюремной больнице умер серийный убийца Чарльз Мэнсон

В США в тюремной больнице умер один из самых известных американских заключенных, серийный убийца Чарльз Мэнсон. Ему было 83 года. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление управления исправительных учреждений Калифорнии.

Ранее сообщалось, что Мэнсона перевели из тюрьмы в больницу в связи с внутренним кровотечением, но его состояние было слишком тяжелым для проведения операции.

Чарльз Мэнсон стал известен в конце 1960-х годов. Некоторое время он выступал как гитарист с группой Beach Boys. Он также организовал в Калифорнии коммуну под названием «​Семья»​, члены которой поклонялись дьяволу. В 1969 году он и несколько его последователей убили семерых человек. Одной из жертв стала беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

Мэнсона арестовали в 1969 году и в 1971 году его приговорили к смертной казни. Однако спустя год в штате Калифорния ввели мораторий на смертную казнь и приговор ему заменили на 9 пожизненных сроков. Мэнсону неоднократно отказывали в условно-досрочном освобождении.