В Ташкенте учащийся колледжа ударил ножом соседа

Инцидент произошел в минувшую субботу, 18 ноября, на территории Ташкентского района, сообщает UzNews со ссылкой на УВД Ташкентской области.

Учащийся 3-курса профессионального колледжа бытового обслуживания и предпринимательства ударил ножом своего соседа 1970 года рождения.

Ссора произошла из-за того, что 47-летний сосед дал телефон молодого человека без его разрешения третьему лицу.

Разозлившись, студент явился к дому «обидчика» и стал выяснять отношения. В свою очередь, сосед, будучи в состоянии алкогольного опьянения, грубо отвечал юноше.

В результате перепалки 18-летний юноша ударил соседа столовым ножом в область живота. Потерпевшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.