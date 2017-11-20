В Таджикистане все радио обязали проводить чтения произведений Рахмона

Комитет по телевидению и радиовещанию Таджикистана обязал все государственные и частные радиокомпании проводить литературные чтения произведений президента страны Эмомали Рахмона.

Власти считают, что данная инициатива повысит чувство самосознания и патриотизма в каждом гражданине.

Директор государственного радио «Точикистон» Фаррух Зиёев сказал Радио Озоди (Таджикской редакции Радио Свобода), что для чтения книг главы государства будут привлечены артисты театра и специальные рассказчики. По его словам, уже записаны две книги. «До этого решения мы записали две книги президента и пустили их в радиоэфир», – сказал он.

В прошлом году по государственному телевидению Таджикистана транслировали отрывки из книги президента «От арийцев до саманидов» с наложением исторических кадров. Представители независимых телеканалов сообщили, что им поручили выпускать в эфир передачи патриотического содержания.

Таджикский журналист Марат Мамадшоев считает, что литературные чтения напоминают наследие советской эпохи, они отдаляют людей от реальности. По его словам, возможно, в советские времена такие чтения давали свои плоды, потому что у людей не было альтернативы.