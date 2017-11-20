В Зимбабве отстраненный от власти Роберт Мугабе обратился к народу
Президент Роберт Мугабе не стал заявлять о своей отставке – чего от него ожидали сограждане. В последние дни тысячи зимбабвийцев приветствовали отранение 93-летнего президента от власти.
Мугабе заявил, что политика национального согласия, провозглашенная им в 80-х годах прошлого века, сыграла свою позитивную роль в сохранении единства страны.
Он выразил уверенность, что с настоящего времени народ Зимбабве сможет продолжить продвижение вперед, помня о цене, которая была заплачена.
Мугабе обращался к народу, сидя в окружении высокопоставленных членов своей администрации и военачальников. Он неоднократно запинался, путал слова и перкладывал страницы с текстом обращения.
Иностранные корреспонденты, находящиеся в Хараре, говорят о «странном перевороте», в результате которого авторитарный правитель остался у власти, по крайней мере, на несколько ближайших дней.
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