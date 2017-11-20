В Сирии погиб командир иранских Стражей исламской революции

Иранские медиа сообщили о гибели в Сирии одного из командиров Корпуса стражей исламской революции. Элитные войска иранских вооруженных сил находятся в Сирии для защиты президента Башара Асада в условиях шестилетней гражданской войны. Иранский офицер, как сообщается, погиб в бою с отрядами террористической группировки «Исламское государство».

Иранское агентство Fars сообщило 19 ноября, что Хайрулла Самади погиб 16 ноября в боях за город Абу-Камаль, вблизи сирийско-иракской границы. Он был смертельно ранен осколками минометного снаряда.

В ноябре 2016 года иранский Фонд памяти мучеников сообщал, что более одной тысячи бойцов, находящихся по приказу Тегерана в союзной Сирии, погибли в боях. Среди них были и командиры старшего звена.