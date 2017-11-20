В Турции гражданина Туркменистана судят «за связи с гюленистами»

В турецком городе Кыркларели проходит судебное разбирательство по делу 10 предполагаемых последователей турецкого религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена. Они обвиняются в «организации сети в государственных структурах министерства юстиции».

По сообщениям турецкой прессы, среди обвиняемых есть гражданин Туркменистана Ыгтыяр Аннаев. Турецкая ежедневная газета Milliyet сообщила 15 ноября, что группу обвиняют в использовании социальной платформы для скрытной переписки под названием Bylock. Среди обвиняемых – работники судебных организаций и работники исправительных организаций.

Обвинения Аннаеву о том, что он работал воспитателем в одном из общежитий, якобы принадлежащим «группировке Фетхуллах Гюлена», а также в использовании контактной сети Bylock, были предъявлены в июле. Аннаев и другие обвиняемые отвергли обвинения. Республиканский следователь Осман Бекмезчи, озвучив результаты следствия, как сообщается, попросил суд о тюремном заключении Аннаева и девяти обвиняемых граждан Турции.

В сообщениях турецких медиа о задержании людей, обвиненных в причастности к гюленовскому движению, периодически фигурируют граждане Туркменистана.

Последователи проживающего за рубежом Фетхуллы Гюлена обвиняются в попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. Сам Гюлен после событий заявил о своей непричастности к путчу и отверг обвинения в свой адрес.