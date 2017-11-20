Кыргызско-казахские отношения хотят наладить через народную дипломатию (видео)

В Кыргызстане известные общественные деятели создали группу посредников для улучшения кыргызско-казахских отношений через народную дипломатию. Представитель этой группы Токтайым Уметалиева сообщила, что направила официальное обращение президенту Казахстана с просьбой о встрече.

Токтайым Уметалиева отметила, что планирует использовать традиционную народную дипломатию для улучшения охладевших в последнее время отношений между двумя странами. По ее словам, планирующий передать полномочия президент не должен оставлять за собой «тяжелое наследие» новому президенту, он должен создать предпосылки для улучшения отношений.

– Я специально отправилась в Астану, встретилась с лидером фракции «Ак жол» и передала ему обращение. Этот человек должен сегодня-завтра мне позвонить. Он сообщил, что документы поступили в администрацию президента Казахстана. Мы предложили, чтобы нас приняли в Акорде, мы бы там сели, посоветовались, открыто пообщались. Был поставлен вопрос о том, что мы должны простить друг другу недостатки, не ухудшать отношения между странами, а наоборот сохранить их. Это старый обычай. Мы не собираемся ехать, чтобы сказать «вот мы виноваты или наш президент виноват». В этой ситуации виноваты обе стороны. Поэтому мы предлагаем открыто обсудить данный вопрос.

В рамках инициативы была создана группа посредников из 12 человек, которая намерена использовать традиционную народную дипломатию. В группу вошли известные политики, деятели культуры и искусства Кыргызстана.

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