В Петербурге похищен 41-летний гражданин Таджикистана

В полицию Санкт-Петербурга обратился 43-летний уроженец Таджикистана, рассказавший, что 17 ноября утром во Фрунзенском районе города неизвестны похитили его младшего брата. Похитители представились «полицейскими» и предъявили служебные удостоверения. Они посадили 41-летнего мужчину в машину и увезли в неизвестном направлении.

Как сообщает петербургское издание «Фонтанка», заявитель запомнил номерной знак автомобиля. Полиция установила хозяина машины, но утверждает, что в МВД он не работает. Ведется расследование.