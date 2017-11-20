В Анталье прошли переговоры глав МИД России, Ирана и Турции

Переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции Сергея Лаврова, Джавада Зарифа и Мевлюта Чавушоглу прошли в воскресенье в Анталье.

По ее итогам Сергей Лавров сообщил, что главы Генштабов России, Турции и Ирана проведут встречу по Сирии. Лавров проинформировал, что военные трех стран находятся в постоянном контакте. Они проведут встречу в качестве подготовки по военной линии к саммиту 22 ноября в Сочи, сказал Лавров журналистам по итогам трехсторонней встречи глав МИД России, Турции и Ирана в Анталье.

Встреча посвящена урегулированию сирийского кризиса и предваряет российско-иранско-турецкий саммит, который пройдет 22 ноября в Сочи.