В Зимбабве правящая партия дала Мугабе время до понедельника

Правящая в Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ дала Роберту Мугабе время до полудня понедельника, чтобы уйти с поста президента, или же он подвергнется импичменту. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министра безопасности Патрика Чинамаса. Он выступал на телевизионной пресс-конференции после специального партийного собрания, на котором Мугабе был смещен с поста лидера ЗАНУ-ПФ.

Британская газета «Дейли мейл» сообщает, что 93-летний Роберт Мугабе объявил голодовку, протестуя против своего заключения под домашний арест. По словам одного из членов семьи Мугабе, он отказывается от приема пищи с субботы и выражает готовность «умереть за правду».

Информацию о голодовке подтвердил газете один из членов правящей в партии ЗАНУ-ПФ. «Старик испробовал не один трюк за прошедшие сутки: голодовка, угрозы, отказ говорить», – сказал он.

Центральный комитет правящей в Зимбабве партии «Африканский национальный союз Зимбабве – Патриотический фронт» (ЗАНУ-ПФ) на специальном заседании в воскресенье отстранил 93-летнего президента страны Роберта Мугабе с поста главы партии. Об этом сообщает агентство Рейтер. Новым главой ЗАНУ-ПФ избран бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва.

​На улицы столицы Хараре в минувшую субботу вышли десятки тысяч людей. Они устроили демонстрации в поддержку военного переворота. Некоторые СМИ сообщают, что Мугабе покинул страну. Кортеж президента 18 ноября уехал из резиденции главы государства «Голубая крыша». Там Мугабе находился под домашним арестом. На прошлой неделе армия Зимбабве захватила власть. Президенту Мугабе 93 года. Он руководил Зимбабве почти 40 лет.